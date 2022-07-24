Власти Херсона заявили, что Украины больше не существует 25 июля 2022 в 07:25 Размер текста - 17 + На Украине разворовывают деньги Запада, считает Кирилл Стремоусов Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина, как государство, прекратило свое существование. Такое мнение высказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Украины, как государства, фактически уже не существует. Если говорить объективно, то сейчас там просто идет разворовывание всех тех денег, которые Запад им передает», — приводит РИА «Новости» слова Стремоусова. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти Херсона заявляют, что попытки контрнаступления ВСУ заканчиваются крахом, пишет RT. Школы региона уже начали получать российскую аккредитацию, сообщает «Национальная служба новостей». Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест! Украина, как государство, прекратило свое существование. Такое мнение высказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Украины, как государства, фактически уже не существует. Если говорить объективно, то сейчас там просто идет разворовывание всех тех денег, которые Запад им передает», — приводит РИА «Новости» слова Стремоусова. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти Херсона заявляют, что попытки контрнаступления ВСУ заканчиваются крахом, пишет RT. Школы региона уже начали получать российскую аккредитацию, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям