Из-за провала в центре Перми автобусы сменили маршруты

Дорогу перекрыли из-за провала грунта
В центре Перми произошла утечка из трубопровода, что привело к провалу грунта. Из-за этого движение на ул. Островского перекрыто, а автобусы идут в объезд, сообщили в департаменте транспорта.
«№4, 14, 55 и 67 едут в объезд улицы Островского по улицам Чернышевского — 25 октября — Революции. Движение изменено в оба направления. Причина — утечка и провал дорожного полотна по адресу Николая Островского 64», — сообщает департамент в Telegram.
Ранее URA.RU рассказывало, что днем 26 июля движение в центре Перми будут перекрывать для прохождения Крестного хода. Паломники идут от Соборной площади на Белую гору.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»