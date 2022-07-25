Из-за провала в центре Перми автобусы сменили маршруты

Дорогу перекрыли из-за провала грунта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Перми произошла утечка из трубопровода, что привело к провалу грунта. Из-за этого движение на ул. Островского перекрыто, а автобусы идут в объезд, сообщили в департаменте транспорта.

«№4, 14, 55 и 67 едут в объезд улицы Островского по улицам Чернышевского — 25 октября — Революции. Движение изменено в оба направления. Причина — утечка и провал дорожного полотна по адресу Николая Островского 64», — сообщает департамент в Telegram.

Ранее URA.RU рассказывало, что днем 26 июля движение в центре Перми будут перекрывать для прохождения Крестного хода. Паломники идут от Соборной площади на Белую гору.