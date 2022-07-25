25 июля 2022

В Курганской области пройдут сильные дожди с грозами

© Служба новостей «URA.RU»
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Рассада. Курган , непогода, плохая погода, улица коли мяготина, тучи, дождь
Погода в регионе ухудшится с 27 июля Фото:

На юге и юго-западе Курганской области с 27 по 29 июля может выпасть до 60 мм осадков, что сопоставимо с месячной нормой. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Наиболее сильные дожди пройдут на юге и юго-западе области. Здесь за трое суток может выпасть до 40-60 мм, что сопоставимо с месячной нормой», — написал в Винштейн в своей группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45».

По его словам, в эти дни ожидаются грозы, порывы ветра до 12 метров в секунду и понижение температуры. В Кургане, по данным Винштейна, за эти три дня может выпасть 20-30 мм осадков. На сайте областного ЦГМС на момент написания новости было указано, что дожди ожидаются 27 июля, а 28-го будет преимущественно без осадков.

Ранее стало известно, что в Курганской области 26 июля может потеплеть до +36 градусов. В регионе по погоде сохранится желтый уровень опасности.

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На юге и юго-западе Курганской области с 27 по 29 июля может выпасть до 60 мм осадков, что сопоставимо с месячной нормой. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Наиболее сильные дожди пройдут на юге и юго-западе области. Здесь за трое суток может выпасть до 40-60 мм, что сопоставимо с месячной нормой», — написал в Винштейн в своей группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45». По его словам, в эти дни ожидаются грозы, порывы ветра до 12 метров в секунду и понижение температуры. В Кургане, по данным Винштейна, за эти три дня может выпасть 20-30 мм осадков. На сайте областного ЦГМС на момент написания новости было указано, что дожди ожидаются 27 июля, а 28-го будет преимущественно без осадков. Ранее стало известно, что в Курганской области 26 июля может потеплеть до +36 градусов. В регионе по погоде сохранится желтый уровень опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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