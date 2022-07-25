В Курганской области пройдут сильные дожди с грозами

26 июля 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Погода в регионе ухудшится с 27 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На юге и юго-западе Курганской области с 27 по 29 июля может выпасть до 60 мм осадков, что сопоставимо с месячной нормой. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Наиболее сильные дожди пройдут на юге и юго-западе области. Здесь за трое суток может выпасть до 40-60 мм, что сопоставимо с месячной нормой», — написал в Винштейн в своей группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45». По его словам, в эти дни ожидаются грозы, порывы ветра до 12 метров в секунду и понижение температуры. В Кургане, по данным Винштейна, за эти три дня может выпасть 20-30 мм осадков. На сайте областного ЦГМС на момент написания новости было указано, что дожди ожидаются 27 июля, а 28-го будет преимущественно без осадков. Ранее стало известно, что в Курганской области 26 июля может потеплеть до +36 градусов. В регионе по погоде сохранится желтый уровень опасности.

На юге и юго-западе Курганской области с 27 по 29 июля может выпасть до 60 мм осадков, что сопоставимо с месячной нормой. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Наиболее сильные дожди пройдут на юге и юго-западе области. Здесь за трое суток может выпасть до 40-60 мм, что сопоставимо с месячной нормой», — написал в Винштейн в своей группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45». По его словам, в эти дни ожидаются грозы, порывы ветра до 12 метров в секунду и понижение температуры. В Кургане, по данным Винштейна, за эти три дня может выпасть 20-30 мм осадков. На сайте областного ЦГМС на момент написания новости было указано, что дожди ожидаются 27 июля, а 28-го будет преимущественно без осадков. Ранее стало известно, что в Курганской области 26 июля может потеплеть до +36 градусов. В регионе по погоде сохранится желтый уровень опасности.