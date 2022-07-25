Зауралец заставил чиновников признать его безработным

26 июля 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Мужчину незаконно сняли с учета по безработице (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Звериноголовского района Курганской области через суд добился возвращения ему статуса безработного, которого его лишили представители местного центра занятости. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Прокуратура района обратилась с исковым заявлением в Звериноголовский районный суд с требованиями о признании приказов о снятии с учета в качестве безработного и прекращении выплаты пособиях по безработице незаконными, восстановлении на учете в качестве безработного, выплате пособия в размере 14536 руб. 80 коп. <…> Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда не вступило в законную силу», — указано в сообщении. В ведомстве объяснили, что после увольнения мужчину поставили на учет в центр занятости и назначили ему пособие по безработице. Через месяц его сняли с учета и потребовали вернуть выплаченное пособие. Это было связано с тем, что мужчина еще значился в ЕГРЮЛ руководителем юридического лица, так как новое руководство организации не изменило регистрационные данные. Ранее незаконно лишили пособия безработную из Кетовского района Курганской области. Она не явилась на перерегистрацию в качестве безработной по уважительной причине.

Житель Звериноголовского района Курганской области через суд добился возвращения ему статуса безработного, которого его лишили представители местного центра занятости. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Прокуратура района обратилась с исковым заявлением в Звериноголовский районный суд с требованиями о признании приказов о снятии с учета в качестве безработного и прекращении выплаты пособиях по безработице незаконными, восстановлении на учете в качестве безработного, выплате пособия в размере 14536 руб. 80 коп. <…> Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда не вступило в законную силу», — указано в сообщении. В ведомстве объяснили, что после увольнения мужчину поставили на учет в центр занятости и назначили ему пособие по безработице. Через месяц его сняли с учета и потребовали вернуть выплаченное пособие. Это было связано с тем, что мужчина еще значился в ЕГРЮЛ руководителем юридического лица, так как новое руководство организации не изменило регистрационные данные. Ранее незаконно лишили пособия безработную из Кетовского района Курганской области. Она не явилась на перерегистрацию в качестве безработной по уважительной причине.