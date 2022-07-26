Комику Даниле Поперечному грозит срок

В случае подтверждения факта нарушения Данилу Поперечному грозит срок.

Комика Данилу Поперечного подозревают в дискредитации ВС РФ. По факту размещения постов в запрещенной на территории РФ соцсети Instagram началась проверка полиции. Об этом сказано в telegram-канале Baza.

«Поперечный плохо относится к спецоперации и выкладывает в Инстаграм (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ) опасные посты», — приводят авторы канала слова Максима Васильева, написавшего заявление. Проверка полиции в данный момент идет.

Законодательство о дискредитации ВС РФ было принято после начала спецоперации России на Украине. Ее целями заявлялись демилитаризация и денацификация Украины.