Комику Даниле Поперечному грозит срок

В случае подтверждения факта нарушения Данилу Поперечному грозит срок.
Комика Данилу Поперечного подозревают в дискредитации ВС РФ. По факту размещения постов в запрещенной на территории РФ соцсети Instagram началась проверка полиции. Об этом сказано в telegram-канале Baza.
«Поперечный плохо относится к спецоперации и выкладывает в Инстаграм (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ) опасные посты», — приводят авторы канала слова Максима Васильева, написавшего заявление. Проверка полиции в данный момент идет.
Законодательство о дискредитации ВС РФ было принято после начала спецоперации России на Украине. Ее целями заявлялись демилитаризация и денацификация Украины.
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