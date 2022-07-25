СК: житель ХМАО убил соседа-паразита, не платившего за коммуналку

26 июля 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Следователи считают, что мужчина зарезал соседа из-за того, что жертва вела паразитический образ жизни Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителя поселка Приобье (Октябрьский район) подозревают в убийстве знакомого, у которого он жил. Следователи считают, что мужчина зарезал соседа из-за того, что тот вел паразитический образ жизни и не оплачивал коммунальные расходы. Об этом сообщили в СК России по ХМАО. «Находясь в квартире одного из домов поселка Приобье Октябрьского района, где временно проживал у своего знакомого, из злости за то, что владелец квартиры ведет паразитический образ жизни, не работает и не оплачивает коммунальные расходы, нанес тому удар ножом в область грудной клетки. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится на сайте ведомства. По версии следствия, подозреваемый был пьян. Однако о преступлении злоумышленник рассказал соседу, который вызвал скорую и полицию. Сейчас правоохранители завели на мужчину уголовное дело. Сам же он признался в преступлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО пойдет под суд женщина, помогавшая убийце спрятать труп. Она помогала сообщнику вынести тело из квартиры после бытовой ссоры и пыталась скрыть следы преступления.

Жителя поселка Приобье (Октябрьский район) подозревают в убийстве знакомого, у которого он жил. Следователи считают, что мужчина зарезал соседа из-за того, что тот вел паразитический образ жизни и не оплачивал коммунальные расходы. Об этом сообщили в СК России по ХМАО. «Находясь в квартире одного из домов поселка Приобье Октябрьского района, где временно проживал у своего знакомого, из злости за то, что владелец квартиры ведет паразитический образ жизни, не работает и не оплачивает коммунальные расходы, нанес тому удар ножом в область грудной клетки. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится на сайте ведомства. По версии следствия, подозреваемый был пьян. Однако о преступлении злоумышленник рассказал соседу, который вызвал скорую и полицию. Сейчас правоохранители завели на мужчину уголовное дело. Сам же он признался в преступлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО пойдет под суд женщина, помогавшая убийце спрятать труп. Она помогала сообщнику вынести тело из квартиры после бытовой ссоры и пыталась скрыть следы преступления.