25 июля 2022

СК: житель ХМАО убил соседа-паразита, не платившего за коммуналку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , нож, убийство, разбой, нападение, преступник, рука с ножом
Следователи считают, что мужчина зарезал соседа из-за того, что жертва вела паразитический образ жизни Фото:

Жителя поселка Приобье (Октябрьский район) подозревают в убийстве знакомого, у которого он жил. Следователи считают, что мужчина зарезал соседа из-за того, что тот вел паразитический образ жизни и не оплачивал коммунальные расходы. Об этом сообщили в СК России по ХМАО.

«Находясь в квартире одного из домов поселка Приобье Октябрьского района, где временно проживал у своего знакомого, из злости за то, что владелец квартиры ведет паразитический образ жизни, не работает и не оплачивает коммунальные расходы, нанес тому удар ножом в область грудной клетки. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, подозреваемый был пьян. Однако о преступлении злоумышленник рассказал соседу, который вызвал скорую и полицию. Сейчас правоохранители завели на мужчину уголовное дело. Сам же он признался в преступлении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО пойдет под суд женщина, помогавшая убийце спрятать труп. Она помогала сообщнику вынести тело из квартиры после бытовой ссоры и пыталась скрыть следы преступления.

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Жителя поселка Приобье (Октябрьский район) подозревают в убийстве знакомого, у которого он жил. Следователи считают, что мужчина зарезал соседа из-за того, что тот вел паразитический образ жизни и не оплачивал коммунальные расходы. Об этом сообщили в СК России по ХМАО. «Находясь в квартире одного из домов поселка Приобье Октябрьского района, где временно проживал у своего знакомого, из злости за то, что владелец квартиры ведет паразитический образ жизни, не работает и не оплачивает коммунальные расходы, нанес тому удар ножом в область грудной клетки. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится на сайте ведомства. По версии следствия, подозреваемый был пьян. Однако о преступлении злоумышленник рассказал соседу, который вызвал скорую и полицию. Сейчас правоохранители завели на мужчину уголовное дело. Сам же он признался в преступлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО пойдет под суд женщина, помогавшая убийце спрятать труп. Она помогала сообщнику вынести тело из квартиры после бытовой ссоры и пыталась скрыть следы преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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