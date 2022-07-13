В ХМАО пойдет под суд женщина, помогавшая убийце спрятать труп

14 июля 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

За укрывательство убийства могут лишить свободы на срок до 2 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU 33-летняя югорчанка пойдет под суд за укрывательство убийства. Она помогала сообщнику вынести из квартиры труп мужчины после бытовой ссоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «По версии следствия, 04 ноября 2020 года в дневное время в квартире одного из домов по ул. Мира города Нижневартовск, во время совместного распития алкоголя один из мужчин в присутствии обвиняемой нанес множественные удары руками и ногами в область головы и тела другому мужчине, причинив травмы, повлекшие смерть потерпевшего спустя непродолжительное время. Через несколько часов обвиняемая совместно с владелицей квартиры, с целью сокрытия следов преступления вытерла поверхности пола, холодильника, кухонного гарнитура, после чего вынесла тело погибшего в подъезд», — сообщается на сайте ведомства. Приговором Нижневартовского городского суда, вступившим в силу в июне текущего года, мужчина, наносивший смертельные удары оппоненту, осужден к 9 годам 10 месяцам лишения свободы.Обвиняемая вину признала и раскаялась. Также следователями собраны и иные доказательства преступления, в связи с чем уголовное дело направлено в суд Ранее URA.RU сообщило, что жители Сургута собрали 150 тысяч рублей пожертвований на суды с южанкой, оскорбившей русских. Деньги на адвоката жители начали собирать после первого посещения Раей Мамедовой отдела полиции.

33-летняя югорчанка пойдет под суд за укрывательство убийства. Она помогала сообщнику вынести из квартиры труп мужчины после бытовой ссоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «По версии следствия, 04 ноября 2020 года в дневное время в квартире одного из домов по ул. Мира города Нижневартовск, во время совместного распития алкоголя один из мужчин в присутствии обвиняемой нанес множественные удары руками и ногами в область головы и тела другому мужчине, причинив травмы, повлекшие смерть потерпевшего спустя непродолжительное время. Через несколько часов обвиняемая совместно с владелицей квартиры, с целью сокрытия следов преступления вытерла поверхности пола, холодильника, кухонного гарнитура, после чего вынесла тело погибшего в подъезд», — сообщается на сайте ведомства. Приговором Нижневартовского городского суда, вступившим в силу в июне текущего года, мужчина, наносивший смертельные удары оппоненту, осужден к 9 годам 10 месяцам лишения свободы.Обвиняемая вину признала и раскаялась. Также следователями собраны и иные доказательства преступления, в связи с чем уголовное дело направлено в суд Ранее URA.RU сообщило, что жители Сургута собрали 150 тысяч рублей пожертвований на суды с южанкой, оскорбившей русских. Деньги на адвоката жители начали собирать после первого посещения Раей Мамедовой отдела полиции.