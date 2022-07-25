В Кургане в месте, где построят дорогу, сгорел дом. Видео

26 июля 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

В МЧС отметили, что дом был нежилым (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 26 июля в нежилом доме на улице Бурова-Петрова произошел пожар. Информацию URA.RU подтвердили и в ГУ МЧС России по Курганской области. Местные жители заметили, что на этом месте планируют строить дорогу. «Сообщение поступило в 12:12. В 12:37 пожар был локализован, а в 12:44 была ликвидация открытого горения. По оперативной информации, дом нежилой. Его общая площадь 36 квадратных метров», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС. Пожар потушили девять человек с помощью трех единиц техники. В сообщении о пожаре, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган» было размещено видео. На нем видно, что дом горел внутри и снаружи. В комментариях под постом некоторые горожане предположили, что пожар может быть связан с запланированным строительством продолжения улицы Бурова-Петрова. «Место под дорогу расчищают?» — задалась вопросом пользователь Ирина Стукало. На момент написания новости, ее комментарий поддержали более 60 подписчиков группы. Ранее стало известно, что в городе планируют построить продолжение улицы Бурова-Петрова. Жилые дома, расположенные на месте строительства, выкупят и снесут.

В Кургане 26 июля в нежилом доме на улице Бурова-Петрова произошел пожар. Информацию URA.RU подтвердили и в ГУ МЧС России по Курганской области. Местные жители заметили, что на этом месте планируют строить дорогу. «Сообщение поступило в 12:12. В 12:37 пожар был локализован, а в 12:44 была ликвидация открытого горения. По оперативной информации, дом нежилой. Его общая площадь 36 квадратных метров», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС. Пожар потушили девять человек с помощью трех единиц техники. В сообщении о пожаре, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган» было размещено видео. На нем видно, что дом горел внутри и снаружи. В комментариях под постом некоторые горожане предположили, что пожар может быть связан с запланированным строительством продолжения улицы Бурова-Петрова. «Место под дорогу расчищают?» — задалась вопросом пользователь Ирина Стукало. На момент написания новости, ее комментарий поддержали более 60 подписчиков группы. Ранее стало известно, что в городе планируют построить продолжение улицы Бурова-Петрова. Жилые дома, расположенные на месте строительства, выкупят и снесут.