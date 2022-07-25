В Челябинске на набережной реки Миасс построят новую школу

Застройщики готовят проект новой школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном районе Челябинска на набережной реки Миасс построят новую школу. Об этом URA.RU сообщили в администрации Челябинска. Школа должна появиться возле микрорайона «Западный луч» на улице Труда.

«Было принято решение строить школу большую, на трех земельных участках, а не на одном как планировалось ранее. На другом берегу реки строительство школы, которую планировали построить согласно проекту от 2014 года, отменили, поскольку там участок специфический, невозможно разместить типовое общеобразовательное учреждение», — пояснили в мэрии.

Согласно проекту 2014 года, на набережной реки Миасс должны были появиться две школы на разных берегах. Сейчас управление использует экономически-эффективные типовые проекты для строительства, утвержденные Минстроем, прежняя документация по планировке территории признана утратившей силу.

«Признать утратившей силу документацию по планировке территории от 29.01.1014 года. Участок расположен в границах: улицы Труда, улицы Энгельса, реки Миасс, улицы Косарева в Центральном районе города Челябинска, в части проекта планировки территории», — говорится в постановлении на сайте мэрии.

Современная типовая школа будет построена в границах улиц Труда, Энгельса, Косарева и реки Миасс застройщиками ООО «Западный луч» и ООО «Новые горизонты» недалеко от МФЦ. Здание возведут по тому же проекту, что и школа № 116 в Чурилово, в ОЦ «Ньютон», в «Академ Riverside». На данный момент девелоперы ООО «Западный луч» и ООО «Новые горизонты» готовят проект.