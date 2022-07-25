В Кольцово поймали спортсмена с партией опасных таблеток

26 июля 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Спортсмен заявил, что таблетки ему нужны для поддержания физической формы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В таможне аэропорта Кольцово остановили спортсмена из и Объединенных Арабских Эмиратов, пытавшегося провести в Екатеринбург сотни таблеток и флаконы с сильнодействующими веществами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Мужчина перевозил с собой 258 таблеток и 9 виал (флакон с герметичной крышкой — прим. URA.RU) с разными жидкостями весом 150 граммов», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что на мужчину могут возбудить уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ. Сам спортсмен, прилетевший из ОАЭ, рассказал силовикам, что не знал о запрете на перевоз через границу более 15 граммов такого рода медикаментов. По его словам, таблетки необходимы для поддержания физической формы. Начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков объяснил, что препараты необходимо декларировать, а также иметь с собой рецепт врача, прописавшего данные медикаменты. Ранее Тимощенков объяснял, как проходить таможню, чтобы не стать потенциальным контрабандистом. Он отмечал, что для прибывающих граждан организованно два коридора, запутаться в которых почти невозможно.

В таможне аэропорта Кольцово остановили спортсмена из и Объединенных Арабских Эмиратов, пытавшегося провести в Екатеринбург сотни таблеток и флаконы с сильнодействующими веществами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Мужчина перевозил с собой 258 таблеток и 9 виал (флакон с герметичной крышкой — прим. URA.RU) с разными жидкостями весом 150 граммов», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что на мужчину могут возбудить уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ. Сам спортсмен, прилетевший из ОАЭ, рассказал силовикам, что не знал о запрете на перевоз через границу более 15 граммов такого рода медикаментов. По его словам, таблетки необходимы для поддержания физической формы. Начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков объяснил, что препараты необходимо декларировать, а также иметь с собой рецепт врача, прописавшего данные медикаменты. Ранее Тимощенков объяснял, как проходить таможню, чтобы не стать потенциальным контрабандистом. Он отмечал, что для прибывающих граждан организованно два коридора, запутаться в которых почти невозможно.