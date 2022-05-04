Начальник Кольцовской таможни показал, как ловят нарушителей. Видео

Анатолий Тимощенков объяснил устройство пропускного пункта в Кольцово Владимир Жабриков

В таможне аэропорта Кольцово создали систему из двух коридоров, чтобы исключить контрабанду (намеренную или случайную) в Екатеринбург. Экскурсию для URA.RU провел начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков.

«Когда пассажиры входят в здание аэропорта, перед ними раскрываются наши “красный” и “зеленый” коридоры. Шаг за зеленую линию (в “зеленом” коридоре) означает ваш осознанный выбор – подтверждаете, что при себе нет вещей, подлежащих письменному декларированию. Есть вероятность правонарушений и в “зеленом” коридоре, куда по идее должны проходить люди без вещей, требующих декларирования», – рассказал Тимощенков.

В случае, если контрабандист попытается пронести через «зеленый» коридор запрещенные вещи, его остановят. Между коридорами стоят инспекторы таможни, на груди которых висит камера и микрофон, фиксирующие каждого входящего.

При этом пространство пункта пропуска создано так, чтобы у невнимательного человека не было возможности ошибиться, рассказал Тимощенков. Однако, по его словам, иногда туристы по невнимательности забывают, какие вещи нужно декларировать на границе. В таких случаях им может помочь инспектор.





Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».