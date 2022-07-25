25 июля 2022

В пермской больнице закрыли отделение для больных с COVID-19

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Больничное отделение для пациентов с COVID-19 прекратило свою работу Фото:

В Березниках (Пермский край) в больнице имени Вагнера приостановило работу отделение для больных с COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр лечебного учреждения.

«В Березниках отделение для лечения пациентов с COVID-19 приостанавливает свою работу. Решение принято в связи с вступлением в силу приказа Минздрава Пермского края «О временной схеме маршрутизации населения с подозрением, подтвержденным диагнозом COVID-19» — сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

Также уточняется, что с начала пандемии в больнице было развернуто 4 лечебных корпуса на 400 коек. Два из них находились в Березниках, и по одному — в Усолье и Александровске. За два года их работы врачами было вылечено более 11,5 тысяч человек. Сейчас в закрытом для лечения пациентов с COVID-19 корпусе планируют обустроить инфекционное отделение для взрослых.

Ранее URA.RU сообщало, что пермская больница имени Вагнера скрывала данные от Минздрава РФ. В частности, администрация лечебного учреждения не передавала в федеральное ведомство сведения о закупленных лекарствах.

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В Березниках (Пермский край) в больнице имени Вагнера приостановило работу отделение для больных с COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр лечебного учреждения. «В Березниках отделение для лечения пациентов с COVID-19 приостанавливает свою работу. Решение принято в связи с вступлением в силу приказа Минздрава Пермского края «О временной схеме маршрутизации населения с подозрением, подтвержденным диагнозом COVID-19» — сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте». Также уточняется, что с начала пандемии в больнице было развернуто 4 лечебных корпуса на 400 коек. Два из них находились в Березниках, и по одному — в Усолье и Александровске. За два года их работы врачами было вылечено более 11,5 тысяч человек. Сейчас в закрытом для лечения пациентов с COVID-19 корпусе планируют обустроить инфекционное отделение для взрослых. Ранее URA.RU сообщало, что пермская больница имени Вагнера скрывала данные от Минздрава РФ. В частности, администрация лечебного учреждения не передавала в федеральное ведомство сведения о закупленных лекарствах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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