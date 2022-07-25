25 июля 2022

В Курганской области пройдет масштабная реновация детских лагерей

© Служба новостей «URA.RU»
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Космос. Курган, космос, ограничительная лента, лагерь космос
Детские лагеря планируют обновить в два этапа Фото:

В Курганской области проведут масштабную реновацию территорий лагерей. Данная информация была размещена 26 июля на сайте областного правительства.

«По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе начинается масштабная программа по обновлению инфраструктуры детских лагерей. Масштабная программа реновации детских учреждений отдыха состоит из двух этапов», — указано в сообщении.

Во время первого этапа в лагере «Салют» планируют реконструировать столовую, открыть новые корпуса в лагере «Красные орлы», капитально отремонтировать лагерь «Зеркальный». А в «Космосе» отремонтируют жилые корпуса и появятся два новых, открытый стадион и уличная эстрада.

Планируется, что на втором этапе в лагерях «Зеленый борок» и «Лесная республика» в части корпусов проведут капитальные ремонты, а часть заменят на новые быстровозводимые сооружения. Благодаря этому там увеличится число мест для детей. В это же время планируют обновить лагерь им. Коли Мяготина. Его хотят превратить сезонный лагерь, в котором есть палаточный городок, глэмпинг, спортивные площадки, уличные тренажеры и экотропа по реке Ик.

Ранее Шумков заявлял, что за полтора-два года в регионе планируют обновить девять крупных детских лагерей. Также, по его словам, в области хотят обновить курорт «Сосновая роща».

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В Курганской области проведут масштабную реновацию территорий лагерей. Данная информация была размещена 26 июля на сайте областного правительства. «По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе начинается масштабная программа по обновлению инфраструктуры детских лагерей. Масштабная программа реновации детских учреждений отдыха состоит из двух этапов», — указано в сообщении. Во время первого этапа в лагере «Салют» планируют реконструировать столовую, открыть новые корпуса в лагере «Красные орлы», капитально отремонтировать лагерь «Зеркальный». А в «Космосе» отремонтируют жилые корпуса и появятся два новых, открытый стадион и уличная эстрада. Планируется, что на втором этапе в лагерях «Зеленый борок» и «Лесная республика» в части корпусов проведут капитальные ремонты, а часть заменят на новые быстровозводимые сооружения. Благодаря этому там увеличится число мест для детей. В это же время планируют обновить лагерь им. Коли Мяготина. Его хотят превратить сезонный лагерь, в котором есть палаточный городок, глэмпинг, спортивные площадки, уличные тренажеры и экотропа по реке Ик. Ранее Шумков заявлял, что за полтора-два года в регионе планируют обновить девять крупных детских лагерей. Также, по его словам, в области хотят обновить курорт «Сосновая роща».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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