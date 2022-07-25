В Курганской области пройдет масштабная реновация детских лагерей

26 июля 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Детские лагеря планируют обновить в два этапа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области проведут масштабную реновацию территорий лагерей. Данная информация была размещена 26 июля на сайте областного правительства. «По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе начинается масштабная программа по обновлению инфраструктуры детских лагерей. Масштабная программа реновации детских учреждений отдыха состоит из двух этапов», — указано в сообщении. Во время первого этапа в лагере «Салют» планируют реконструировать столовую, открыть новые корпуса в лагере «Красные орлы», капитально отремонтировать лагерь «Зеркальный». А в «Космосе» отремонтируют жилые корпуса и появятся два новых, открытый стадион и уличная эстрада. Планируется, что на втором этапе в лагерях «Зеленый борок» и «Лесная республика» в части корпусов проведут капитальные ремонты, а часть заменят на новые быстровозводимые сооружения. Благодаря этому там увеличится число мест для детей. В это же время планируют обновить лагерь им. Коли Мяготина. Его хотят превратить сезонный лагерь, в котором есть палаточный городок, глэмпинг, спортивные площадки, уличные тренажеры и экотропа по реке Ик. Ранее Шумков заявлял, что за полтора-два года в регионе планируют обновить девять крупных детских лагерей. Также, по его словам, в области хотят обновить курорт «Сосновая роща».

В Курганской области проведут масштабную реновацию территорий лагерей. Данная информация была размещена 26 июля на сайте областного правительства. «По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе начинается масштабная программа по обновлению инфраструктуры детских лагерей. Масштабная программа реновации детских учреждений отдыха состоит из двух этапов», — указано в сообщении. Во время первого этапа в лагере «Салют» планируют реконструировать столовую, открыть новые корпуса в лагере «Красные орлы», капитально отремонтировать лагерь «Зеркальный». А в «Космосе» отремонтируют жилые корпуса и появятся два новых, открытый стадион и уличная эстрада. Планируется, что на втором этапе в лагерях «Зеленый борок» и «Лесная республика» в части корпусов проведут капитальные ремонты, а часть заменят на новые быстровозводимые сооружения. Благодаря этому там увеличится число мест для детей. В это же время планируют обновить лагерь им. Коли Мяготина. Его хотят превратить сезонный лагерь, в котором есть палаточный городок, глэмпинг, спортивные площадки, уличные тренажеры и экотропа по реке Ик. Ранее Шумков заявлял, что за полтора-два года в регионе планируют обновить девять крупных детских лагерей. Также, по его словам, в области хотят обновить курорт «Сосновая роща».