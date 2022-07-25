Лидер «Агаты Кристи» Самойлов решил стать депутатом гордумы

26 июля 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Вадима Самойлова зарегистрировали на выборы как самовыдвиженца Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Музыкант и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов решил стать депутатом гордумы Асбеста (Свердловская область). Самойлова зарегистрировали как самовыдвиженца, сообщает официальный сайт регионального Избиркома. «Самойлов Вадим Рудольфович, 03.10.1964 года рождения, самовыдвиженец в округе №15», — сказано на сайте. В описании кандидата указано, что он родился в Асбесте и закончил Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С. М. Кирова. Ранее в интервью URA.RU музыкант рассказал, что планирует создать в Свердловской области сеть лабораторий и фестиваль COLABA. «Я сам из Асбеста и знаю, как живется в моногородах. Там почти нечем заняться, молодежь уезжает. Нужно создать условия, чтобы можно было развиваться и самовыражаться на местах», — рассказывал Самойлов. В начале июля агентство рассказывало, что Вадим Самойлов устроил свадебный сюрприз для молодоженов-байкеров. Он специально приехал на фестиваль в Асбест, чтобы поздравить влюбленных мотоциклистов.

Музыкант и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов решил стать депутатом гордумы Асбеста (Свердловская область). Самойлова зарегистрировали как самовыдвиженца, сообщает официальный сайт регионального Избиркома. «Самойлов Вадим Рудольфович, 03.10.1964 года рождения, самовыдвиженец в округе №15», — сказано на сайте. В описании кандидата указано, что он родился в Асбесте и закончил Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С. М. Кирова. Ранее в интервью URA.RU музыкант рассказал, что планирует создать в Свердловской области сеть лабораторий и фестиваль COLABA. «Я сам из Асбеста и знаю, как живется в моногородах. Там почти нечем заняться, молодежь уезжает. Нужно создать условия, чтобы можно было развиваться и самовыражаться на местах», — рассказывал Самойлов. В начале июля агентство рассказывало, что Вадим Самойлов устроил свадебный сюрприз для молодоженов-байкеров. Он специально приехал на фестиваль в Асбест, чтобы поздравить влюбленных мотоциклистов.