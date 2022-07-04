Музыкант Вадим Самойлов сделал сюрприз молодоженам-байкерам

О том, как отреагировала новая семья на его подарок — в фоторепортаже URA.RU

05 июля 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

Вадим Самойлов сделал сюрприз для свердловских байкеров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Байкеры Людмила и Вячеслав Сидоровы поженились 30 июня и решили отметить свадьбу необычным способом — провести музыкальный мотофестиваль «АМОРокФЕСТ». Такой праздник музыки и любви не смог обойти стороной и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, который специально приехал на фестиваль в Асбест, чтобы поздравить молодоженов. Самойлов позвал новоиспеченную семью на сцену Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Появление музыканта стало сюрпризом. После выступления известной в байкерской тусовке рок-группы «ТимерТау», сцена ненадолго смолкла, а затем на ней появился Самойлов. Молодожены обомлели от неожиданности и с радостными криками и громкими аплодисментами встретили музыканта. «Отличная идея — совместить байк-фест с торжественным мероприятием. Вы большие молодцы, что придумали все так ловко. Совет да любовь», — пожелал новоиспеченной семье Вадим Самолов. Затем он исполнил в их честь песню «Как на войне». После выступления Людмила и Вячеслав поблагодарили основателя «Агаты Кристи» за неожиданный сюрприз и вручили ему футболку с символом «АМОРокФЕСТ». В ответ Самойлов пожелал семье, чтобы их фестиваль стал новой традицией для всех, кто любит байки и рок. Сам лидер «Агаты Кристи» рассказал, что решил поздравить молодоженов, потому как считает, что байкеры — это лучшие друзья музыкантов, поэтому важно поддерживать их проекты и делать совместные коллаборации. «Мы как раз хотим реализовать большой проект в сфере музыкальной культуры. Мы называем этот проект „Коллабы“, где будем учить, как писать песни, делать аранжировки, подбирать имидж, снимать клип, написать к нему сценарий», — рассказал музыкант. Самойлов пригласил всех, кто желает начать музыкальную карьеру в рокерской компании. Мотоциклист Витя (справа) решил порадовать окружающих своим внешним видом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Один из гостей фестиваля — мотоциклист по имени Витя, положительно отозвался о новом формате рок-фестиваля, в котором акцент делается не только на музыке, но и на свадьбе. Он считает, что «АМОРокФЕСТ», придуманный Людмилой и Вячеславом, — это отличный способ отдохнуть в компании людей, которые живут такой же жизнью, как и он. Другой гость фестиваля — байкер Макс Еврей рассказал, что приехал к Вячеславу специально из Тюмени. «Мы познакомились на одном из мероприятий в Ирбите, где он ездил на своем аппарате, выглядел прикольно — как Борис Животное (представитель расы боглодитов из MIB3, — прим. ред.) из фильма „Люди в черном“. Мы начали общаться и кататься на разные фесты. Люди хорошие, помогают в любой момент, неважно мотоцикл сломался или еще что-то случилось», — пояснил мужчина. По словам мотоциклиста, фестиваль «АМОРокФЕСТ» стал отличным мероприятием, поэтому он надеется на его дальнейшее развитие на пользу всему сообществу, тем более, что общих проблем у байкеров предостаточно. В Асбесте это отсутствие необходимой инфраструктуры, и сегодня обучение езде на мотоцикле ограничено сдачей экзамена на категорию А. «Многие мотошколы работают по принципу „сдал на права — езжай“, а подготовки и тренировки необходимы всем мотоциклистам. В нашем городе такой возможности нет. Я училась в мотоакадемии в Екатеринбурге, ездила на тренировки — это требует времени. Мне бы хотелось организовать для наших земляков мотодром, где была бы одна асфальтированная площадка для фигурного вождения и эндуро-трасса (спортивная трасса с препятствиями — прим. ред.)», — признается Людмила Сидорова. Пока ее идею не поддержали, но Людмила надеется, что когда-нибудь это произойдет. У пары был свой оригинальный свадебный кортеж Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Влюбленные порадовали своих гостей не только свадьбой, но и рок-фестивалем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Так молодожены приветствовали музыканта Вадима Самойлова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Для гостей и новой семьи Самойлов исполнил самый популярный трек «Агаты Кристи» — «Как на войне» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Невеста вручила музыканту футболку с символом фестиваля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU С певцом сфотографировались не только молодожены Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Рок-фестиваль длился два дня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Байкеры Людмила и Вячеслав Сидоровы поженились 30 июня и решили отметить свадьбу необычным способом — провести музыкальный мотофестиваль «АМОРокФЕСТ». Такой праздник музыки и любви не смог обойти стороной и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, который специально приехал на фестиваль в Асбест, чтобы поздравить молодоженов. Появление музыканта стало сюрпризом. После выступления известной в байкерской тусовке рок-группы «ТимерТау», сцена ненадолго смолкла, а затем на ней появился Самойлов. Молодожены обомлели от неожиданности и с радостными криками и громкими аплодисментами встретили музыканта. «Отличная идея — совместить байк-фест с торжественным мероприятием. Вы большие молодцы, что придумали все так ловко. Совет да любовь», — пожелал новоиспеченной семье Вадим Самолов. Затем он исполнил в их честь песню «Как на войне». После выступления Людмила и Вячеслав поблагодарили основателя «Агаты Кристи» за неожиданный сюрприз и вручили ему футболку с символом «АМОРокФЕСТ». В ответ Самойлов пожелал семье, чтобы их фестиваль стал новой традицией для всех, кто любит байки и рок. Сам лидер «Агаты Кристи» рассказал, что решил поздравить молодоженов, потому как считает, что байкеры — это лучшие друзья музыкантов, поэтому важно поддерживать их проекты и делать совместные коллаборации. «Мы как раз хотим реализовать большой проект в сфере музыкальной культуры. Мы называем этот проект „Коллабы“, где будем учить, как писать песни, делать аранжировки, подбирать имидж, снимать клип, написать к нему сценарий», — рассказал музыкант. Самойлов пригласил всех, кто желает начать музыкальную карьеру в рокерской компании. Один из гостей фестиваля — мотоциклист по имени Витя, положительно отозвался о новом формате рок-фестиваля, в котором акцент делается не только на музыке, но и на свадьбе. Он считает, что «АМОРокФЕСТ», придуманный Людмилой и Вячеславом, — это отличный способ отдохнуть в компании людей, которые живут такой же жизнью, как и он. Другой гость фестиваля — байкер Макс Еврей рассказал, что приехал к Вячеславу специально из Тюмени. «Мы познакомились на одном из мероприятий в Ирбите, где он ездил на своем аппарате, выглядел прикольно — как Борис Животное (представитель расы боглодитов из MIB3, — прим. ред.) из фильма „Люди в черном“. Мы начали общаться и кататься на разные фесты. Люди хорошие, помогают в любой момент, неважно мотоцикл сломался или еще что-то случилось», — пояснил мужчина. По словам мотоциклиста, фестиваль «АМОРокФЕСТ» стал отличным мероприятием, поэтому он надеется на его дальнейшее развитие на пользу всему сообществу, тем более, что общих проблем у байкеров предостаточно. В Асбесте это отсутствие необходимой инфраструктуры, и сегодня обучение езде на мотоцикле ограничено сдачей экзамена на категорию А. «Многие мотошколы работают по принципу „сдал на права — езжай“, а подготовки и тренировки необходимы всем мотоциклистам. В нашем городе такой возможности нет. Я училась в мотоакадемии в Екатеринбурге, ездила на тренировки — это требует времени. Мне бы хотелось организовать для наших земляков мотодром, где была бы одна асфальтированная площадка для фигурного вождения и эндуро-трасса (спортивная трасса с препятствиями — прим. ред.)», — признается Людмила Сидорова. Пока ее идею не поддержали, но Людмила надеется, что когда-нибудь это произойдет.