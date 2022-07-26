Чиновник США упал в обморок на суде над баскетболисткой Грайнер

Чиновник из посольства США в РФ упал в обморок во время суда по делу задержанной по подозрению в контрабанде наркотиков баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер. Об этом сообщили журналисты из зала Химкинского городского суда.
«Представитель посольства США упал в обморок заседании», — говорится в telegram-канале РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Спортсменку доставили в зал суда днем 26 июля. Ее подозревают в контрабанде масла гашиша, найденного в багаже в аэропорту Шереметьево.
URA.RU обратилось в пресс-службу Химкинского суда. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.
Грайнер задержали в начале марта в аэропорту, а затем отвезли в Химкинский городской суд. Там рассматривают ее дело, по которому спортсменку могут приговорить к реальному лишению свободы. Представители США вступились за баскетболистку и предложили властям РФ обмен. Однако в МИД России подчеркнули, что подобные переговоры можно вести только после окончания заседаний по делу Грайнер.
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