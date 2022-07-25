Баскетболистку УГМК Грайнер доставили в суд. Видео

26 июля 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Бриттни Грайнер задержали в аэропорту в марте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Задержанную по подозрению в контрабанде наркотиков баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер привели в суд на одно из заседаний по ее делу. Об этом сообщили журналисты из зала суда. «Грайнер доставили в Химкинский городской суд», — сообщил корреспондент «РЕН ТВ». Он подчеркнул, что суд решит судьбу Грайнер по делу о незаконном провозе наркотиков через границу. Грайнер была задержана с гашишным маслом в багаже в марте в аэропорту Шереметьево (Москва). 7 июля спортсменка признала, что виновна в контрабанде, однако в США начали массовую поддержку баскетболистки. На международных переговорах звучит идея об обмене девушки на торговца оружием Виктора Бута, однако такое решение может быть принято только после официального решения Химкинского суда.

Задержанную по подозрению в контрабанде наркотиков баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер привели в суд на одно из заседаний по ее делу. Об этом сообщили журналисты из зала суда. «Грайнер доставили в Химкинский городской суд», — сообщил корреспондент «РЕН ТВ». Он подчеркнул, что суд решит судьбу Грайнер по делу о незаконном провозе наркотиков через границу. Грайнер была задержана с гашишным маслом в багаже в марте в аэропорту Шереметьево (Москва). 7 июля спортсменка признала, что виновна в контрабанде, однако в США начали массовую поддержку баскетболистки. На международных переговорах звучит идея об обмене девушки на торговца оружием Виктора Бута, однако такое решение может быть принято только после официального решения Химкинского суда.