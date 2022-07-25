Живую челябинку с детьми внесли в список мертвых на Госуслугах

26 июля 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Ошибка портала лишила женщину прав на четверых детей и выплату пособий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительнице Челябинской области и ее детям присвоили статус «умерших» на портале «Госуслуг». Теперь многодетной матери приходится доказывать чиновникам, что ее семья жива и здорова, и имеет право на льготы и пособия. Об этой ситуации рассказал депутат Госдумы от региона Владимир Бурматов. «У меня четыре ребенка. Вначале я получила письмо с портала „Госуслуг“, в котором меня лишили материнских прав. В следующем письме мы получили сообщение, что я и мои дети умерли и мы теряем права на льготы и пособия. Мы были в таком шоке, ведь все члены семьи живы и здоровы», — пожаловалась депутату жительница области на видео в его telegram-канале. По словам женщины, теперь службы отказываются верить в наличие у многодетной матерей детей. При этом мать неоднократно высылала документы свидетельств о рождении. «Это плевок в лицо женщины и всем жителям, которые оказались в подобной ситуации. Вместо помощи люди получают безумные отписки и теряют пособия и льготы. Будем взыскивать компенсацию морального вреда с помощью наших юристов. По сути, над женщиной измываются», — заявил Бурматов. Ранее в Челябинске здоровому малышу после родов присвоили статус «мертворожденный» на портале «Госуслуг». По словам мамы ребенка, этот пугающий статус создает ей проблемы при оформлении документов и пособий.

Жительнице Челябинской области и ее детям присвоили статус «умерших» на портале «Госуслуг». Теперь многодетной матери приходится доказывать чиновникам, что ее семья жива и здорова, и имеет право на льготы и пособия. Об этой ситуации рассказал депутат Госдумы от региона Владимир Бурматов. «У меня четыре ребенка. Вначале я получила письмо с портала „Госуслуг“, в котором меня лишили материнских прав. В следующем письме мы получили сообщение, что я и мои дети умерли и мы теряем права на льготы и пособия. Мы были в таком шоке, ведь все члены семьи живы и здоровы», — пожаловалась депутату жительница области на видео в его telegram-канале. По словам женщины, теперь службы отказываются верить в наличие у многодетной матерей детей. При этом мать неоднократно высылала документы свидетельств о рождении. «Это плевок в лицо женщины и всем жителям, которые оказались в подобной ситуации. Вместо помощи люди получают безумные отписки и теряют пособия и льготы. Будем взыскивать компенсацию морального вреда с помощью наших юристов. По сути, над женщиной измываются», — заявил Бурматов. Ранее в Челябинске здоровому малышу после родов присвоили статус «мертворожденный» на портале «Госуслуг». По словам мамы ребенка, этот пугающий статус создает ей проблемы при оформлении документов и пособий.