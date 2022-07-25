Сотрудник ТЭК поручил подчиненному незаконно вырубать лес в ЯНАО

Лесному фонду нанесен ущерб в размере 249 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьске один из руководителей предприятия ТЭК отдал незаконное распоряжение расчистить территорию от деревьев при замене участка газопровода. Об этом сообщается на сайте УМВД России по ЯНАО.

«При проведении работ по замене участка газопровода 49-летний гражданин, занимая одну из руководящих должностей крупного подразделения предприятия топливно-энергетического комплекса, дал незаконное указание экскаваторщику посредством специальной техники расчистить участок местности, расположенный в лесном массиве. В результате совершенных противоправных действий повреждены до степени прекращения роста деревья хвойных и лиственных пород общим объемом 9,609 метров кубических», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб оценивается в 249 тысяч рублей. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения. По статье о незаконной вырубке леса, которую вменяют мужчине, ему может грозить лишение свободы.

Ранее в незаконной вырубке леса обвиняли перевозчика. Происшествия произошло на территории Пуровского района.