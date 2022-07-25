Криминальному авторитету просят 10 лет за смерть челябинки в ДТП

26 июля 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Приговор Сергею Афанасьеву огласят в конце июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гособвинение запросило 10 лет лишения свободы в отношении жителя Еманжелинска (Челябинская область), криминального авторитета Сергея Афанасьева по прозвищу Качок, обвиняемого в смертельном наезде на пенсионерку в 2019 году и скрывшегося с места ДТП. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых органах. В пресс-службе прокуратуры региона подтвердили позицию гособвинения, не уточняя имени фигуранта. «По версии следствия, 5 августа 2019 года обвиняемый за рулем Porsche Cayenne, двигаясь со скоростью не менее 112 км/ч на территории села Еманжелинка, на пешеходном переходе совершил наезд на 80-летнюю пенсионерку, от чего женщина скончалась. Обвиняемый скрылся с места ДТП, вину не признает в полном объеме, заявляя, что за рулем был другой человек, но данная позиция защиты опровергается доказательствами обвинения», — рассказали в прокуратуре. По данным URA.RU, в ходе следствия и суда Афанасьев действительно заявлял, что якобы за рулем был не он, а его знакомый Давид Совнукаев. Но даже на одежде, в которой Совнукаев пришел к месту аварии, оказались следы самого Афанасьева. Расследование уголовного дела длительное время было приостановлено, лишь в 2021 году дело передали в суд. Сам Афанасьев объявлялся в федеральный розыск, его задерживали, но заключать под стражу не стали. В суде установлено, что подсудимый являлся фактическим владельцем автомобиля. В машине нашли следы Афанасьева, очевидцы видели его рядом с машиной после аварии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, нашлись свидетели, которые рассказали, что позже в одежде водителя пришел другой человек, одежда была ему не по размеру. Ранее Афанасьев (Качок) был дважды судим за вымогательство. Освободился из колонии в 2015 году. Его называют смотрящим от криминалитета за Еманжелинском и Коркинским районом. Совнукаев отбывал вместе с ним срок и считается его помощником. В суде по делу Афанасьева он допрошен не был, так как скрывается после истории с поджогом автомобиля журналиста. Оглашение приговора в Еткульском районном суде состоится 28 июля. Адвокат Афанасьева Алла Брагина на запрос URA.RU предоставить комментарий не ответила. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гособвинение запросило 10 лет лишения свободы в отношении жителя Еманжелинска (Челябинская область), криминального авторитета Сергея Афанасьева по прозвищу Качок, обвиняемого в смертельном наезде на пенсионерку в 2019 году и скрывшегося с места ДТП. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых органах. В пресс-службе прокуратуры региона подтвердили позицию гособвинения, не уточняя имени фигуранта. «По версии следствия, 5 августа 2019 года обвиняемый за рулем Porsche Cayenne, двигаясь со скоростью не менее 112 км/ч на территории села Еманжелинка, на пешеходном переходе совершил наезд на 80-летнюю пенсионерку, от чего женщина скончалась. Обвиняемый скрылся с места ДТП, вину не признает в полном объеме, заявляя, что за рулем был другой человек, но данная позиция защиты опровергается доказательствами обвинения», — рассказали в прокуратуре. По данным URA.RU, в ходе следствия и суда Афанасьев действительно заявлял, что якобы за рулем был не он, а его знакомый Давид Совнукаев. Но даже на одежде, в которой Совнукаев пришел к месту аварии, оказались следы самого Афанасьева. Расследование уголовного дела длительное время было приостановлено, лишь в 2021 году дело передали в суд. Сам Афанасьев объявлялся в федеральный розыск, его задерживали, но заключать под стражу не стали. В суде установлено, что подсудимый являлся фактическим владельцем автомобиля. В машине нашли следы Афанасьева, очевидцы видели его рядом с машиной после аварии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, нашлись свидетели, которые рассказали, что позже в одежде водителя пришел другой человек, одежда была ему не по размеру. Ранее Афанасьев (Качок) был дважды судим за вымогательство. Освободился из колонии в 2015 году. Его называют смотрящим от криминалитета за Еманжелинском и Коркинским районом. Совнукаев отбывал вместе с ним срок и считается его помощником. В суде по делу Афанасьева он допрошен не был, так как скрывается после истории с поджогом автомобиля журналиста. Оглашение приговора в Еткульском районном суде состоится 28 июля. Адвокат Афанасьева Алла Брагина на запрос URA.RU предоставить комментарий не ответила.