В Кремле допустили беседу Путина с экс-канцлером ФРГ Шредером

Путин и Шредер не намечали встречу, но могут пообщаться, сказал Дмитрий Песков
Экс-канцлер ФРГ Герхард Фриц Курт Шредер действительно находится в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он допустил беседу президента России Владимира Путина и Шредера.
«Насколько нам известно, да, он в Москве. Встречи как таковой нет. Но контактов мы не исключаем», — заявил Песков журналистам в ходе конференц-колла.
Ранее СМИ сообщили о приезде Шредера в столицу России. Как рассказал URA.RU политолог Марат Баширов, бывший канцлер Германии прилетел в Москву, чтобы вести переговоры по газу.
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