В Кремле допустили беседу Путина с экс-канцлером ФРГ Шредером

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, путин владимир
Путин и Шредер не намечали встречу, но могут пообщаться, сказал Дмитрий Песков Фото:

Экс-канцлер ФРГ Герхард Фриц Курт Шредер действительно находится в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он допустил беседу президента России Владимира Путина и Шредера.

«Насколько нам известно, да, он в Москве. Встречи как таковой нет. Но контактов мы не исключаем», — заявил Песков журналистам в ходе конференц-колла.

Ранее СМИ сообщили о приезде Шредера в столицу России. Как рассказал URA.RU политолог Марат Баширов, бывший канцлер Германии прилетел в Москву, чтобы вести переговоры по газу.

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Экс-канцлер ФРГ Герхард Фриц Курт Шредер действительно находится в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он допустил беседу президента России Владимира Путина и Шредера. «Насколько нам известно, да, он в Москве. Встречи как таковой нет. Но контактов мы не исключаем», — заявил Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее СМИ сообщили о приезде Шредера в столицу России. Как рассказал URA.RU политолог Марат Баширов, бывший канцлер Германии прилетел в Москву, чтобы вести переговоры по газу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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