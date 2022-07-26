В Кремле допустили беседу Путина с экс-канцлером ФРГ Шредером

26 июля 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Путин и Шредер не намечали встречу, но могут пообщаться, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-канцлер ФРГ Герхард Фриц Курт Шредер действительно находится в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он допустил беседу президента России Владимира Путина и Шредера. «Насколько нам известно, да, он в Москве. Встречи как таковой нет. Но контактов мы не исключаем», — заявил Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее СМИ сообщили о приезде Шредера в столицу России. Как рассказал URA.RU политолог Марат Баширов, бывший канцлер Германии прилетел в Москву, чтобы вести переговоры по газу.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Фриц Курт Шредер действительно находится в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он допустил беседу президента России Владимира Путина и Шредера. «Насколько нам известно, да, он в Москве. Встречи как таковой нет. Но контактов мы не исключаем», — заявил Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее СМИ сообщили о приезде Шредера в столицу России. Как рассказал URA.RU политолог Марат Баширов, бывший канцлер Германии прилетел в Москву, чтобы вести переговоры по газу.