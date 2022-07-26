Алексей Орлов заметил в своей команде дискоммуникацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов придумал, как взять под контроль ситуацию с выдачей разрешений на городские земли, находящиеся в ведении мингосимущества (МУГИСО). Он поручил земельному комитету мэрии оперативно делиться информацией с районными администрациями, чтобы чиновники на местах, во-первых, боролись с размещением странных торговых объектов, а во-вторых, могли фактурно оспаривать постановления областных властей.

Таким образом Орлов отреагировал на скандал со сносном пункта проката машинок в парке XXII Партсъезда. Возмутившись, что павильон стоит прямо на газоне, Орлов в середине июля приказал оперативно вынести конструкцию. Поручение исполнили следующим утром. Но хозяин павильона Максим Пыцко (ООО «Вимакс») заявил, что действовал в соответствии с разрешением МУГИСО, и вечером 25 июля написал заявление на имя начальника ГУ МВД Александра Мешкова.

Ранее Пыцко нашел лазейку в законодательстве, позволившую ему получить от министерства около 300 земельных разрешений, установить на участках батуты и другие аттракционы. Позднее по его примеру пошли и некоторые другие коммерсанты. Мэрия пока не может найти на них управу. Городские чиновники считают, что МУГИСО, подписывая земельные разрешения, их подставляет (хотя в самом министерстве с такой оценкой не согласны).

«Утром [25-го] Орлов отчитал земельный комитет, который, получая всю информацию о разрешениях, выданных МУГИСО в отношении екатеринбургских земель, не передает ее в районы. В результате люди, по сути, не знают, что происходит на их территории и не могут реагировать оперативно. Ситуацию поручено срочно исправить», — рассказал URA.RU свидетель. В пресс-службе горадминистрации не подтвердили и не опровергли информацию, заявив, что не присутствовали при разговоре.