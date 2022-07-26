Град и ливень прошли вчера в Серове Фото: Анна Майорова © URA.RU

Серов (Свердловская область) оказался в эпицентре непогоды — 25 июля в городе прошел мощный шторм с градом и дождем. Об этом URA.RU рассказала читательница.

«Это вчера в Серове», — коротко прокомментировала одна из читательниц и скинула фото, на котором видно, что на земле лежит крупный град. На видео также заметно, что за окном бушует шквалистый ветер.

Ранее в городах Свердловской области прошел мощный шторм с градом и дождем. В Нижнем Тагиле и Серове, как сообщили очевидцы в соцсетях, ветер повалил деревья, а крупные градины побили стекла. При этом региональное ГУ МЧС заранее выступило с экстренным предупреждением о надвигающемся шторме. Непогода настигла 26 июля и Екатеринбург, где в районах Уктус и Ботаника из-за ливня встали троллейбусы, также темные грозовые облаками затянуло небо над Асбестом, Ирбитом, Туринском и Тавдой.