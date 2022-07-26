Когда восстановят линию высокого напряжения, пока неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в районах Уктус и Ботаника из-за ливня встали троллейбусы. Предположительно, это произошло из-за того, что были обесточены провода, с помощью которых передвигается общественный транспорт. Об этом сообщает читатель URA.RU.

«„Рогатые“ стоят без движения на Уктусе и Ботанике», — рассказал читатель. Судя по видео, все пассажиры покинули троллейбусы, а транспорт остался стоять посреди дороги.

URA.RU обратилось в ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» за комментарием. «Отключилась линия высокого напряжения. Пока ищем причину [неисправности]», — сообщили в организации и подчеркнули, что на данный момент неизвестно, насколько затянется ликвидация аварии.

В Екатеринбурге и Свердловской области днем 26 июля началась сильная гроза. Темными грозовыми облаками затянуло небо над столицей Урала, Асбестом, Ирбитом, Туринском и Тавдой. Ранее спасатели предупреждали о резком ухудшении погоды из-за грозы. В региональном управлении МЧС выпускали экстренное предупреждение о граде.