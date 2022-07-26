В Екатеринбурге из-за ливня обесточили троллейбусы. Видео

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Сорок седьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, троллейбус, городской транспорт, электрический транспорт, маршрут3
Когда восстановят линию высокого напряжения, пока неизвестно Фото:

В Екатеринбурге в районах Уктус и Ботаника из-за ливня встали троллейбусы. Предположительно, это произошло из-за того, что были обесточены провода, с помощью которых передвигается общественный транспорт. Об этом сообщает читатель URA.RU.

«„Рогатые“ стоят без движения на Уктусе и Ботанике», — рассказал читатель. Судя по видео, все пассажиры покинули троллейбусы, а транспорт остался стоять посреди дороги.

URA.RU обратилось в ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» за комментарием. «Отключилась линия высокого напряжения. Пока ищем причину [неисправности]», — сообщили в организации и подчеркнули, что на данный момент неизвестно, насколько затянется ликвидация аварии.

В Екатеринбурге и Свердловской области днем 26 июля началась сильная гроза. Темными грозовыми облаками затянуло небо над столицей Урала, Асбестом, Ирбитом, Туринском и Тавдой. Ранее спасатели предупреждали о резком ухудшении погоды из-за грозы. В региональном управлении МЧС выпускали экстренное предупреждение о граде.

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В Екатеринбурге в районах Уктус и Ботаника из-за ливня встали троллейбусы. Предположительно, это произошло из-за того, что были обесточены провода, с помощью которых передвигается общественный транспорт. Об этом сообщает читатель URA.RU. «„Рогатые“ стоят без движения на Уктусе и Ботанике», — рассказал читатель. Судя по видео, все пассажиры покинули троллейбусы, а транспорт остался стоять посреди дороги. URA.RU обратилось в ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» за комментарием. «Отключилась линия высокого напряжения. Пока ищем причину [неисправности]», — сообщили в организации и подчеркнули, что на данный момент неизвестно, насколько затянется ликвидация аварии. В Екатеринбурге и Свердловской области днем 26 июля началась сильная гроза. Темными грозовыми облаками затянуло небо над столицей Урала, Асбестом, Ирбитом, Туринском и Тавдой. Ранее спасатели предупреждали о резком ухудшении погоды из-за грозы. В региональном управлении МЧС выпускали экстренное предупреждение о граде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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