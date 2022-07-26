Появление документа Алексей Орлов анонсировал еще в конце июня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Власти Екатеринбурга хотят позволить разбирать на месте нелегальные киоски и пункты прокатов в городе. Проект соответствующего положения размещен на сайте гордумы. Депутаты рассмотрят его по возвращении с каникул. Таким образом мэр Алексей Орлов, с одной стороны, выполняет просьбу авторитетного бизнеса, представленного в думе, а с другой — продвигается в борьбе с засильем торговцев-нелегалов (особенно в центральной части города).

Сейчас киоски и павильоны, не включенные в схему размещения НТО, можно лишь выносить — то есть ликвидировать без нарушения целостности конструкции. Действующее положение (от 2019 года) так и называется — «Об утверждении порядка выявления, выноса, хранения и возврата законным владельцам нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории муниципального образования „город Екатеринбург“». Часто предприниматели этим пользуются: ставят такие объекты, которые нереально поднять и перевезти спецтехникой. И торговля на таких точках продолжается.

На проблему Орлову указывал депутат гордумы Михаил Вечкензин. Он, причисляемый к группе авторитетных бизнесменов, может являться неофициальным бенефициаром некоторых предприятий мелкорозничной торговли. В апреле ООО «Перспективные решения», которую связывают с Вечкензиным (сам он категорически это отрицает) стало подрядчиком мэрии по выносу незаконных киосков. И из-за несовершенства действующих правил фирма несет убытки. Орлов обещал разобраться. И 8 июля новый документ появился в публичном доступе.

Его название — «Положение о порядке выявления, выноса, демонтажа, хранения и возврата законным владельцам нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории [Екатеринбурга]»». «Демонтаж — мероприятие, направленное на разбор незаконно размещенного нестационарного торгового объекта на составные части, конструктивные элементы, детали для транспортировки при помощи транспортного средства с места размещения к месту хранения», — указано в проекте.

Один из участников рынка на условиях анонимности заявил, что коммерсанты якобы готовы к судам. «Есть практика других регионов, где подобные решения [властей] были успешно оспорены», — анонсировал он.