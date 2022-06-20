Мэр Екатеринбурга вмешался в конфликт авторитетных бизнесменов

И представил смелую идею, угрожающую уличными разборками

20 июня 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

У Алексея Орлова — год на наведение порядка в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отреагировал на конфликт между авторитетными бизнесменами, представленными в секторе уличной торговли. По данным URA.RU, на закрытой встрече в думе мэр поддержал депутата Михаила Вечкензина, которого причисляют к одной из сторон противостояния. И презентовал предварительный план по наведению порядка в городе. Пункты программы объясняют, почему на такое же не решались предшественники Орлова. В Екатеринбурге сейчас порядка 2100 киосков. Почти половина из них — около тысячи — стоят незаконно или на грани. До конца 2022 года администрация планирует снести более 70 нелегальных киосков. Это одна из злободневных тем для властей: еще несколько лет назад жителям Екатеринбурга было обещано, что к 300-летию (будет отмечаться в августе 2023-го) в городе наведут порядок. Михаила Вечкензина долгое время связывают с некоторыми предприятиями мелкорозничной торговли, хотя сам он категорически отрицает причастность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В конце апреля компания «Перспективные решения», неофициальным бенефициаром которой называют Вечкензина (сам он это не подтверждает), стала подрядчиком мэрии по выносу нелегальных киосков и павильонов. И якобы столкнулась с давним конкурентом, также широко представленным на рынке, — группой «Четырехсотые», известной в специфических кругах. Собеседники утверждали, что при подъезде техники у киосков якобы тут же появляются «спортсмены», разными путями не дающие вынести их объекты (законные они или нет — вопрос). Борьбе с такими проявлениями препятствует не только силовой и мощный административный ресурсы оппонента, но и несовершенство действующих правил, сетовали в окружении Вечкензина. Дело в том, что сегодня они запрещают разбирать нелегальные торговые объекты — их можно лишь выносить без повреждения конструкций. А это дороже, и «Перспективные решения» терпят убытки. Решая эту — в какой-то степени личную — проблему, Вечкензин предложил Орлову подготовить постановление, которое позволило бы властям выносить крупногабаритные объекты во внесудебном порядке. Орлов эту задумку поддержал, поделились с корреспондентом свидетели и подтвердил сам Вечкензин. Статья по теме Депутат столкнулся с бандой, получив новую власть в Екатеринбурге «Об этом сказали не только я и глава, но и комитет по товарному рынку. Сейчас ведь как получается. Коммерсанты специально ставят негабаритные объекты, которые просто так не вынести. Мэрия идет в суды, тратит на это год, объект демонтируется, а через какое-то время появляется вновь. Такое же постановление уже принято в Новоуральске и работает», — объяснил Вечкензин. Некоторые из опрошенных корреспондентом собеседников в бизнес-тусовке предвещают (возможно, на эмоциях) серьезные конфликты. «Если кто-то — подрядчик или коррумпированный чиновник — решит злоупотребить появившимися возможностями, столкновения боевок неизбежны. Все ведь понимают, какого рода структуры представлены в сфере нестационарной торговли», — опасается источник, близкий к одной из организаций. Впрочем, источник URA.RU, близкий к мэрии, такие опасения считает серьезным преувеличением: во-первых, подрядчик — в данном случае «Перспективные решения» — действует только по решению властей, а во-вторых, на выносах присутствуют сотрудники полиции. И в целом не верит, что такие поправки в городское положение примут. «Кто будет возмещать убытки коммерсанту, если по решению суда действия властей будут признаны неправомерными?» — аргументировал собеседник. На перемены, задуманные Орловым, не решался прежде ни один мэр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Второе предложение, которое почти в один голос проговорили Орлов и Вечкензин, — введение административной ответственности для нерадивых предпринимателей. Для этого потребуются поправки в областное законодательство, отметил депутат. Особых споров с озвученными задумками не было, сказал URA.RU Вечкензин и еще один присутствовавший депутат — Дмитрий Сергин. «Тема [нестационарной торговли] — обоюдоострая. С одной стороны — простые горожане, которые жалуются на засилье киосков, с другой — коммерсанты, которые хотят работать», — прокомментировал Сергин. Для коммерсантов, готовых работать в правовом поле, у Орлова припасен бонус: с ними будут заключать договоры без проведения торгов. Получить комментарий в пресс-службе мэрии к моменту публикации не удалось: никого из пиарщиков на его встречу с депутатами не звали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отреагировал на конфликт между авторитетными бизнесменами, представленными в секторе уличной торговли. По данным URA.RU, на закрытой встрече в думе мэр поддержал депутата Михаила Вечкензина, которого причисляют к одной из сторон противостояния. И презентовал предварительный план по наведению порядка в городе. Пункты программы объясняют, почему на такое же не решались предшественники Орлова. В Екатеринбурге сейчас порядка 2100 киосков. Почти половина из них — около тысячи — стоят незаконно или на грани. До конца 2022 года администрация планирует снести более 70 нелегальных киосков. Это одна из злободневных тем для властей: еще несколько лет назад жителям Екатеринбурга было обещано, что к 300-летию (будет отмечаться в августе 2023-го) в городе наведут порядок. В конце апреля компания «Перспективные решения», неофициальным бенефициаром которой называют Вечкензина (сам он это не подтверждает), стала подрядчиком мэрии по выносу нелегальных киосков и павильонов. И якобы столкнулась с давним конкурентом, также широко представленным на рынке, — группой «Четырехсотые», известной в специфических кругах. Собеседники утверждали, что при подъезде техники у киосков якобы тут же появляются «спортсмены», разными путями не дающие вынести их объекты (законные они или нет — вопрос). Борьбе с такими проявлениями препятствует не только силовой и мощный административный ресурсы оппонента, но и несовершенство действующих правил, сетовали в окружении Вечкензина. Дело в том, что сегодня они запрещают разбирать нелегальные торговые объекты — их можно лишь выносить без повреждения конструкций. А это дороже, и «Перспективные решения» терпят убытки. Решая эту — в какой-то степени личную — проблему, Вечкензин предложил Орлову подготовить постановление, которое позволило бы властям выносить крупногабаритные объекты во внесудебном порядке. Орлов эту задумку поддержал, поделились с корреспондентом свидетели и подтвердил сам Вечкензин. «Об этом сказали не только я и глава, но и комитет по товарному рынку. Сейчас ведь как получается. Коммерсанты специально ставят негабаритные объекты, которые просто так не вынести. Мэрия идет в суды, тратит на это год, объект демонтируется, а через какое-то время появляется вновь. Такое же постановление уже принято в Новоуральске и работает», — объяснил Вечкензин. Некоторые из опрошенных корреспондентом собеседников в бизнес-тусовке предвещают (возможно, на эмоциях) серьезные конфликты. «Если кто-то — подрядчик или коррумпированный чиновник — решит злоупотребить появившимися возможностями, столкновения боевок неизбежны. Все ведь понимают, какого рода структуры представлены в сфере нестационарной торговли», — опасается источник, близкий к одной из организаций. Впрочем, источник URA.RU, близкий к мэрии, такие опасения считает серьезным преувеличением: во-первых, подрядчик — в данном случае «Перспективные решения» — действует только по решению властей, а во-вторых, на выносах присутствуют сотрудники полиции. И в целом не верит, что такие поправки в городское положение примут. «Кто будет возмещать убытки коммерсанту, если по решению суда действия властей будут признаны неправомерными?» — аргументировал собеседник. Второе предложение, которое почти в один голос проговорили Орлов и Вечкензин, — введение административной ответственности для нерадивых предпринимателей. Для этого потребуются поправки в областное законодательство, отметил депутат. Особых споров с озвученными задумками не было, сказал URA.RU Вечкензин и еще один присутствовавший депутат — Дмитрий Сергин. «Тема [нестационарной торговли] — обоюдоострая. С одной стороны — простые горожане, которые жалуются на засилье киосков, с другой — коммерсанты, которые хотят работать», — прокомментировал Сергин. Для коммерсантов, готовых работать в правовом поле, у Орлова припасен бонус: с ними будут заключать договоры без проведения торгов. Получить комментарий в пресс-службе мэрии к моменту публикации не удалось: никого из пиарщиков на его встречу с депутатами не звали.