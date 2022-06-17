Депутат столкнулся с бандой, получив новую власть в Екатеринбурге

Теперь все решит его разговор с мэром

18 июня 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

От того, поддержит ли мэр Михаила Вечкензина, зависит, удастся ли властям навести порядок в уличной торговле к 300-летию города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Закрытая встреча главы Екатеринбурга Алексея Орлова с депутатами в преддверии его ежегодного отчета перед гордумой приобретает особое значение. Повесткой разговора, назначенного на 20 июня, определено наведение порядка в уличной торговле (это одна из якорных тем Орлова). По данным URA.RU, главным спикером будет депутат Михаил Вечкензин. И неспроста: получив от мэрии особые полномочия, он столкнулся с сообществом, имеющим связи среди чиновников и силовиков. В начале июня мэрия Екатеринбурга заявила, что до конца 2022 года планирует снести более 70 нелегальных киосков. В конце апреля был выбран новый подрядчик по выносу и транспортировке таких объектов. Им стало ООО «Перспективные решения», которое связывают с Вечкензиным (впрочем, в числе учредителей его нет). Он, причисляемый к группе авторитетных бизнесменов, может являться неофициальным бенефициаром некоторых предприятий мелкорозничной торговли. Ежегодный оборот включенных в схему НТО киосков может достигать 30 миллиардов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предыдущим подрядчиком властей была компания «4М Групп» из Севастополя. Но крымчане быстро поняли, что сумма контракта — 500 тысяч рублей — не покрывает их расходы, и по договору с чиновниками расторгли его. Для «Перспективных решений» контракт с мэрией (на еще меньшую сумму — 400 тысяч рублей) и новые возможности пока так же не стали способом заработка. «Расходы за полтора месяца работы — около миллиона рублей», — делится источник URA.RU, близкий к фирме. Финансовые потери он объясняет изъяном действующего положения о киосках. «Оно предполагает, что выносить объекты можно только без повреждений. Это, во-первых, дороже, во-вторых, в большинстве случаев просто невозможно, чем и пользуются нерадивые коммерсанты. Требуются поправки [в документ], позволяющие осуществлять демонтаж на месте. Вечкензин поднимет этот вопрос на встрече с Орловым», — поделился инсайдер. Алексей Орлов встретится с депутатами 20 июня, на 21-е запланирован его отчет перед гордумой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Другой собеседник добавил, что дело не только в убытках. Якобы люди Вечкензина оказались бессильны, в частности, перед конкурентом, широко представленным на рынке, — группой «Четырехсотые», известной в специфических кругах. «Были случаи, что при появлении техники на месте тут же появлялись спортсмены. Или киоски (законные они или нет, показания собеседников URA.RU разнятся — прим. ред.) грузили мешками с песком — чтобы их было не поднять машинами», — пересказал источник. Текущий расклад сил между сторонами описывают так: Вечкензина якобы поддерживают на третьем этаже «серого дома», где располагаются кабинеты мэра Алексея Орлова и его замов, а Артем Александров (предполагаемый лидер «Четырехсотых») имеет прочные связи среди специалистов городского комитета по товарному рынку и руководителей некоторых районных администраций. Говорят, до «Перспективных решений» и крымской «4М Групп» подрядчиками мэрии были структуры, связанные с Александровым (хотя сам он в разговоре с корреспондентом это опроверг). Утрату им этого статуса одни называют добровольной, другие — следствием понижения многолетнего вице-мэра по торговле Владимира Боликова (его видели с Александровым в публичных местах) до главы Кировского района и приходом на его место Дмитрия Ноженко. Новость по теме Мэра Екатеринбурга разозлили хитрые бизнесмены в центре города. «Не помню, чтоб глава так матерился» «Четырехсотые» до сих пор воспринимаются тусовкой как группа спортсменов (до нескольких сотен по всему региону) из 2000-х, покровительствующая владельцам киосков и полулегальных парковок. В самом движении позиционируют себя иначе. «Уже давно парковки и киоски — лишь незначительная часть серьезного, диверсифицированного бизнеса. Сейчас это и реклама, и адвокатские конторы, и околокоммунальные предприятия. И, конечно, политика», — объяснил корреспонденту один из соратников Александрова. Говоря о политике, он имеет ввиду выполнение чувствительных задач — в том числе на выборах. Впервые «Четырехсотые» были задействованы старой городской командой Владимира Тунгусова (бывший вице-мэр и экс-вице-губернатор) якобы на выборах в гордуму 2009 года. А наиболее известный из последних примеров — выборы в Госдуму и свердловское заксобрание 2021 года. За несколько дней до голосования, в ночь на 15 сентября, в Екатеринбурге сорвали 350 плакатов оппозиционных политиков. Тот факт, что ни один из автомобилей боевки в ту ночь не остановили, может служить косвенным подтверждением популярного слуха, что «Четырехсотым» покровительствуют высокопоставленные сотрудники силовых структур. Артем Александров называет себя партнером городских властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А в последнее время появились слухи, что Александров якобы готовится к выборам в гордуму-2023. Его ответ на вопрос корреспондента URA.RU показателен: «Я считаю себя партнером муниципальной команды. Мы реализуем разные социальные проекты, направленные на поддержку администрации и жителей города. Соответственно, если появятся установки [на участие в выборах], будем работать». В то же время принадлежность к «Четырехсотым» он не подтвердил. «Если вы откроете ЕГРЮЛ, там указаны три предприятия, руководителем или учредителем которых я являюсь. Кто там что говорит, слушать интересно, много разных историй, но давайте рассуждать в юридическом ключе», — предложил бизнесмен. Конфликт с Вечкензиным Александров опроверг. «Перспективные решения» не предпринимали попыток вынести его киоски и павильоны, сказал Александров. «Все мои объекты законны, и потому никакому выносу или демонтажу они не подлежат», — объяснил он. Михаил Вечкензин от комментариев по теме воздержался. Ранее URA.RU писало о конфликте с «Четырехсотыми» другого депутата — Владимира Смирнова (заксобрание), недавно купившего ТЦ «Аида» в Кировском районе Екатеринбурга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Закрытая встреча главы Екатеринбурга Алексея Орлова с депутатами в преддверии его ежегодного отчета перед гордумой приобретает особое значение. Повесткой разговора, назначенного на 20 июня, определено наведение порядка в уличной торговле (это одна из якорных тем Орлова). По данным URA.RU, главным спикером будет депутат Михаил Вечкензин. И неспроста: получив от мэрии особые полномочия, он столкнулся с сообществом, имеющим связи среди чиновников и силовиков. В начале июня мэрия Екатеринбурга заявила, что до конца 2022 года планирует снести более 70 нелегальных киосков. В конце апреля был выбран новый подрядчик по выносу и транспортировке таких объектов. Им стало ООО «Перспективные решения», которое связывают с Вечкензиным (впрочем, в числе учредителей его нет). Он, причисляемый к группе авторитетных бизнесменов, может являться неофициальным бенефициаром некоторых предприятий мелкорозничной торговли. Предыдущим подрядчиком властей была компания «4М Групп» из Севастополя. Но крымчане быстро поняли, что сумма контракта — 500 тысяч рублей — не покрывает их расходы, и по договору с чиновниками расторгли его. Для «Перспективных решений» контракт с мэрией (на еще меньшую сумму — 400 тысяч рублей) и новые возможности пока так же не стали способом заработка. «Расходы за полтора месяца работы — около миллиона рублей», — делится источник URA.RU, близкий к фирме. Финансовые потери он объясняет изъяном действующего положения о киосках. «Оно предполагает, что выносить объекты можно только без повреждений. Это, во-первых, дороже, во-вторых, в большинстве случаев просто невозможно, чем и пользуются нерадивые коммерсанты. Требуются поправки [в документ], позволяющие осуществлять демонтаж на месте. Вечкензин поднимет этот вопрос на встрече с Орловым», — поделился инсайдер. Другой собеседник добавил, что дело не только в убытках. Якобы люди Вечкензина оказались бессильны, в частности, перед конкурентом, широко представленным на рынке, — группой «Четырехсотые», известной в специфических кругах. «Были случаи, что при появлении техники на месте тут же появлялись спортсмены. Или киоски (законные они или нет, показания собеседников URA.RU разнятся — прим. ред.) грузили мешками с песком — чтобы их было не поднять машинами», — пересказал источник. Текущий расклад сил между сторонами описывают так: Вечкензина якобы поддерживают на третьем этаже «серого дома», где располагаются кабинеты мэра Алексея Орлова и его замов, а Артем Александров (предполагаемый лидер «Четырехсотых») имеет прочные связи среди специалистов городского комитета по товарному рынку и руководителей некоторых районных администраций. Говорят, до «Перспективных решений» и крымской «4М Групп» подрядчиками мэрии были структуры, связанные с Александровым (хотя сам он в разговоре с корреспондентом это опроверг). Утрату им этого статуса одни называют добровольной, другие — следствием понижения многолетнего вице-мэра по торговле Владимира Боликова (его видели с Александровым в публичных местах) до главы Кировского района и приходом на его место Дмитрия Ноженко. «Четырехсотые» до сих пор воспринимаются тусовкой как группа спортсменов (до нескольких сотен по всему региону) из 2000-х, покровительствующая владельцам киосков и полулегальных парковок. В самом движении позиционируют себя иначе. «Уже давно парковки и киоски — лишь незначительная часть серьезного, диверсифицированного бизнеса. Сейчас это и реклама, и адвокатские конторы, и околокоммунальные предприятия. И, конечно, политика», — объяснил корреспонденту один из соратников Александрова. Говоря о политике, он имеет ввиду выполнение чувствительных задач — в том числе на выборах. Впервые «Четырехсотые» были задействованы старой городской командой Владимира Тунгусова (бывший вице-мэр и экс-вице-губернатор) якобы на выборах в гордуму 2009 года. А наиболее известный из последних примеров — выборы в Госдуму и свердловское заксобрание 2021 года. За несколько дней до голосования, в ночь на 15 сентября, в Екатеринбурге сорвали 350 плакатов оппозиционных политиков. Тот факт, что ни один из автомобилей боевки в ту ночь не остановили, может служить косвенным подтверждением популярного слуха, что «Четырехсотым» покровительствуют высокопоставленные сотрудники силовых структур. А в последнее время появились слухи, что Александров якобы готовится к выборам в гордуму-2023. Его ответ на вопрос корреспондента URA.RU показателен: «Я считаю себя партнером муниципальной команды. Мы реализуем разные социальные проекты, направленные на поддержку администрации и жителей города. Соответственно, если появятся установки [на участие в выборах], будем работать». В то же время принадлежность к «Четырехсотым» он не подтвердил. «Если вы откроете ЕГРЮЛ, там указаны три предприятия, руководителем или учредителем которых я являюсь. Кто там что говорит, слушать интересно, много разных историй, но давайте рассуждать в юридическом ключе», — предложил бизнесмен. Конфликт с Вечкензиным Александров опроверг. «Перспективные решения» не предпринимали попыток вынести его киоски и павильоны, сказал Александров. «Все мои объекты законны, и потому никакому выносу или демонтажу они не подлежат», — объяснил он. Михаил Вечкензин от комментариев по теме воздержался. Ранее URA.RU писало о конфликте с «Четырехсотыми» другого депутата — Владимира Смирнова (заксобрание), недавно купившего ТЦ «Аида» в Кировском районе Екатеринбурга.