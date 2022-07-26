Свердловский губернатор Куйвашев попал под санкции Британии

Евгений Куйвашев впервые попал под санкции Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев включен в санкционный список Великобритании. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.

«Евгений Куйвашев включен в список 26 июля. Является губернатором Свердловской области», — говорится в пояснении к списку. Наложение санкций предусматривает для Куйвашева запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов. Имеются ли у губернатора какие-либо активы за рубежом, официально неизвестно.

Всего в обновленный санкционный список Великобритании вошли 42 россиянина. Помимо Куйвашева, в него вошли главы Челябинской, Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской областей. Также в перечне значатся глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов.

Западные страны начали вводить санкции против российских политиков и бизнесменов на фоне ситуации на Украине. В конце февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого ЕС решил ввести санкции против всех депутатов Госдумы, которые инициировали это решение. Всего под санкции попал 351 депутат Госдумы. Великобритания внесла в свой санкционный список 10 из 11 депутатов от Свердловской области.