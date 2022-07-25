25 июля 2022

Челябинский губернатор попал в санационный список Великобритании

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Алексей Текслер и Андрей Козицын в ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер постоянно оказывал помощь ДНР Фото:
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Челябинский губернатор Алексей Текслер попал в новый санкционный список Великобритании. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства Британии.

Текслер попал в число 42 лиц, в которые также вошли глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов. Кроме того, Великобритания ввела санкции против губернаторов Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской и Свердловской областей.

В пресс-службе губернатора попадание главы региона в санкционный список против РФ пока не комментируют. Алексей Текслер постоянно оказывал помощь ДНР.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер попал в новый санкционный список Великобритании. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства Британии. Текслер попал в число 42 лиц, в которые также вошли глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов. Кроме того, Великобритания ввела санкции против губернаторов Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской и Свердловской областей. В пресс-службе губернатора попадание главы региона в санкционный список против РФ пока не комментируют. Алексей Текслер постоянно оказывал помощь ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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