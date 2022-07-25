Челябинский губернатор попал в санационный список Великобритании

26 июля 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер постоянно оказывал помощь ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Челябинский губернатор Алексей Текслер попал в новый санкционный список Великобритании. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства Британии. Текслер попал в число 42 лиц, в которые также вошли глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов. Кроме того, Великобритания ввела санкции против губернаторов Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской и Свердловской областей. В пресс-службе губернатора попадание главы региона в санкционный список против РФ пока не комментируют. Алексей Текслер постоянно оказывал помощь ДНР.

Челябинский губернатор Алексей Текслер попал в новый санкционный список Великобритании. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства Британии. Текслер попал в число 42 лиц, в которые также вошли глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов. Кроме того, Великобритания ввела санкции против губернаторов Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской и Свердловской областей. В пресс-службе губернатора попадание главы региона в санкционный список против РФ пока не комментируют. Алексей Текслер постоянно оказывал помощь ДНР.