Челябинский губернатор попал в санационный список Великобритании

Алексей Текслер постоянно оказывал помощь ДНР
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Челябинский губернатор Алексей Текслер попал в новый санкционный список Великобритании. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства Британии.
Текслер попал в число 42 лиц, в которые также вошли глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов. Кроме того, Великобритания ввела санкции против губернаторов Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской и Свердловской областей.
В пресс-службе губернатора попадание главы региона в санкционный список против РФ пока не комментируют. Алексей Текслер постоянно оказывал помощь ДНР.
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