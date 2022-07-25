Глава депздрава ХМАО рассказал, спасет ли вакцина от «Кентавра»

По словам Добровольского, современная вакцина поможет избежать тяжелого течения болезни Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Директор депздрава Югры Алексей Добровольский рассказал, что современные вакцины против ковида могут помочь избежать тяжелого течения болезни у пациентов. В том числе это касается и нового штамма коронавируса — «Кентавра». Заявление прозвучало во время прямого эфира.

«Признаки острого респираторного заболевания могут быть и у вакцинированных, но с тяжелыми пневмониями, как мы это наблюдали, особенно в первые месяцы распространения ковида, у тех, кто вакцинирован, как и в случае распространения нового штамма, от тяжелого течения [болезни] вакцинация защищает», — прокомментировал Добровольский. Эфир транслировался в группе «Югра» соцсети «ВКонтакте».

Особенно, по словам Добровольского, вакцинация сейчас необходима людям с тяжелыми хроническими заболеваниями. «[Если есть] риски тяжелого течения любой острой инфекции, для таких пациентов очень настойчиво рекомендовал бы прививку сделать», — добавил Добровольский.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО вскоре смогут привиться назальной вакциной от коронавируса. Медики рассчитывают, что такая возможность появится в регионе в течение двух месяцев.