Жители ХМАО смогут привиться назальной вакциной от коронавируса

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Назальная вакцина — это тот же «Спутник V», который вводится через нос распыляющей насадкой Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жители ХМАО смогут привиться назальной вакциной от коронавируса. Медики рассчитывают, что такая возможность появится в регионе в течение двух месяцев. Об этом рассказал директор депздрава Югры Алексей Добровольский.

«Возможность привиться не с помощью укола, а с помощью интраназального применения, я думаю, в течение месяцев двух у нас с вами появится», — сказал во время прямого эфира Добровольский. Трансляция велась в telegram-канале главы депздрава.

По словам чиновника, назальная вакцина — это тот же «Спутник V», который вводится через нос с помощью распыляющей насадки. Их производство уже налажено в России, и сейчас медики ожидают поступления устройств на рынок. «Ими будут обеспечены все поликлиники, все кабинеты вакцинации», — добавил Добровольский.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО закончилась одна из вакцин от коронавируса. Речь шла об однокомпонентном препарате «Спутник лайт», который чаще всего применяют для ревакцинации пациентов.

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Жители ХМАО смогут привиться назальной вакциной от коронавируса. Медики рассчитывают, что такая возможность появится в регионе в течение двух месяцев. Об этом рассказал директор депздрава Югры Алексей Добровольский. «Возможность привиться не с помощью укола, а с помощью интраназального применения, я думаю, в течение месяцев двух у нас с вами появится», — сказал во время прямого эфира Добровольский. Трансляция велась в telegram-канале главы депздрава. По словам чиновника, назальная вакцина — это тот же «Спутник V», который вводится через нос с помощью распыляющей насадки. Их производство уже налажено в России, и сейчас медики ожидают поступления устройств на рынок. «Ими будут обеспечены все поликлиники, все кабинеты вакцинации», — добавил Добровольский. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО закончилась одна из вакцин от коронавируса. Речь шла об однокомпонентном препарате «Спутник лайт», который чаще всего применяют для ревакцинации пациентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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