Жители ХМАО смогут привиться назальной вакциной от коронавируса. Медики рассчитывают, что такая возможность появится в регионе в течение двух месяцев. Об этом рассказал директор депздрава Югры Алексей Добровольский.
«Возможность привиться не с помощью укола, а с помощью интраназального применения, я думаю, в течение месяцев двух у нас с вами появится», — сказал во время прямого эфира Добровольский. Трансляция велась в telegram-канале главы депздрава.
По словам чиновника, назальная вакцина — это тот же «Спутник V», который вводится через нос с помощью распыляющей насадки. Их производство уже налажено в России, и сейчас медики ожидают поступления устройств на рынок. «Ими будут обеспечены все поликлиники, все кабинеты вакцинации», — добавил Добровольский.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО закончилась одна из вакцин от коронавируса. Речь шла об однокомпонентном препарате «Спутник лайт», который чаще всего применяют для ревакцинации пациентов.
Жители ХМАО смогут привиться назальной вакциной от коронавируса. Медики рассчитывают, что такая возможность появится в регионе в течение двух месяцев. Об этом рассказал директор депздрава Югры Алексей Добровольский. «Возможность привиться не с помощью укола, а с помощью интраназального применения, я думаю, в течение месяцев двух у нас с вами появится», — сказал во время прямого эфира Добровольский. Трансляция велась в telegram-канале главы депздрава. По словам чиновника, назальная вакцина — это тот же «Спутник V», который вводится через нос с помощью распыляющей насадки. Их производство уже налажено в России, и сейчас медики ожидают поступления устройств на рынок. «Ими будут обеспечены все поликлиники, все кабинеты вакцинации», — добавил Добровольский. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО закончилась одна из вакцин от коронавируса. Речь шла об однокомпонентном препарате «Спутник лайт», который чаще всего применяют для ревакцинации пациентов.