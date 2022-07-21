Жители ХМАО смогут привиться назальной вакциной от коронавируса

21 июля 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Назальная вакцина — это тот же «Спутник V», который вводится через нос распыляющей насадкой Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Жители ХМАО смогут привиться назальной вакциной от коронавируса. Медики рассчитывают, что такая возможность появится в регионе в течение двух месяцев. Об этом рассказал директор депздрава Югры Алексей Добровольский. «Возможность привиться не с помощью укола, а с помощью интраназального применения, я думаю, в течение месяцев двух у нас с вами появится», — сказал во время прямого эфира Добровольский. Трансляция велась в telegram-канале главы депздрава. По словам чиновника, назальная вакцина — это тот же «Спутник V», который вводится через нос с помощью распыляющей насадки. Их производство уже налажено в России, и сейчас медики ожидают поступления устройств на рынок. «Ими будут обеспечены все поликлиники, все кабинеты вакцинации», — добавил Добровольский. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО закончилась одна из вакцин от коронавируса. Речь шла об однокомпонентном препарате «Спутник лайт», который чаще всего применяют для ревакцинации пациентов. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители ХМАО смогут привиться назальной вакциной от коронавируса. Медики рассчитывают, что такая возможность появится в регионе в течение двух месяцев. Об этом рассказал директор депздрава Югры Алексей Добровольский. «Возможность привиться не с помощью укола, а с помощью интраназального применения, я думаю, в течение месяцев двух у нас с вами появится», — сказал во время прямого эфира Добровольский. Трансляция велась в telegram-канале главы депздрава. По словам чиновника, назальная вакцина — это тот же «Спутник V», который вводится через нос с помощью распыляющей насадки. Их производство уже налажено в России, и сейчас медики ожидают поступления устройств на рынок. «Ими будут обеспечены все поликлиники, все кабинеты вакцинации», — добавил Добровольский. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО закончилась одна из вакцин от коронавируса. Речь шла об однокомпонентном препарате «Спутник лайт», который чаще всего применяют для ревакцинации пациентов.