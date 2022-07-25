25 июля 2022

Пьяные дебоширы устроили кровавую поножовщину у кафе в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Любителей выяснять отношения с помощью оружия задержал наряд Росгвардии

В Муравленко (ЯНАО) ночью два северянина устроили поножовщину у одного из местных кафе. Как сообщает пресс-служба ямальского управления Росгвардии, во время патрулирования сотрудники экипажа вневедомственной охраны заметили скопление людей, причем двое мужчин имели ранения. 

“За помощью обратился молодой мужчина, который пояснил, что ему и его товарищу были нанесены ножевые ранения”, — говорится в сообщении Росгвардии ЯНАО. Потерпевший указал на двух мужчин, которые, увидев сотрудников группы содержания, решили сбежать с места преступления. 

Стражи правопорядка успели догнать дебоширов и задержать их. Одним из провокаторов кровавой резни оказался 41-летний местный житель, находившийся под воздействием алкоголя. 

Нарушители были переданы прибывшим на место сотрудникам МВД. Пострадавшие, которым сотрудники Росгвардии оказали первую помощь, были доставлены в больницу. 

Раннее URA.RU сообщало о похожем инциденте. В ЯНАО вахтовик, встречавший Новый год с коллегами, устроил поножовщину и скрылся. Преступник, скрывшийся с места происшествия, был задержан в Тюмени, в настоящее время он осужден к лишению свободы в колонии сроком на 7,5 лет.

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В Муравленко (ЯНАО) ночью два северянина устроили поножовщину у одного из местных кафе. Как сообщает пресс-служба ямальского управления Росгвардии, во время патрулирования сотрудники экипажа вневедомственной охраны заметили скопление людей, причем двое мужчин имели ранения.  “За помощью обратился молодой мужчина, который пояснил, что ему и его товарищу были нанесены ножевые ранения”, — говорится в сообщении Росгвардии ЯНАО. Потерпевший указал на двух мужчин, которые, увидев сотрудников группы содержания, решили сбежать с места преступления.  Стражи правопорядка успели догнать дебоширов и задержать их. Одним из провокаторов кровавой резни оказался 41-летний местный житель, находившийся под воздействием алкоголя.  Нарушители были переданы прибывшим на место сотрудникам МВД. Пострадавшие, которым сотрудники Росгвардии оказали первую помощь, были доставлены в больницу.  Раннее URA.RU сообщало о похожем инциденте. В ЯНАО вахтовик, встречавший Новый год с коллегами, устроил поножовщину и скрылся. Преступник, скрывшийся с места происшествия, был задержан в Тюмени, в настоящее время он осужден к лишению свободы в колонии сроком на 7,5 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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