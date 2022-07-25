Пьяные дебоширы устроили кровавую поножовщину у кафе в ЯНАО

Любителей выяснять отношения с помощью оружия задержал наряд Росгвардии Александр Кулаковский © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) ночью два северянина устроили поножовщину у одного из местных кафе. Как сообщает пресс-служба ямальского управления Росгвардии, во время патрулирования сотрудники экипажа вневедомственной охраны заметили скопление людей, причем двое мужчин имели ранения.

“За помощью обратился молодой мужчина, который пояснил, что ему и его товарищу были нанесены ножевые ранения”, — говорится в сообщении Росгвардии ЯНАО. Потерпевший указал на двух мужчин, которые, увидев сотрудников группы содержания, решили сбежать с места преступления.

Стражи правопорядка успели догнать дебоширов и задержать их. Одним из провокаторов кровавой резни оказался 41-летний местный житель, находившийся под воздействием алкоголя.

Нарушители были переданы прибывшим на место сотрудникам МВД. Пострадавшие, которым сотрудники Росгвардии оказали первую помощь, были доставлены в больницу.

Раннее URA.RU сообщало о похожем инциденте. В ЯНАО вахтовик, встречавший Новый год с коллегами, устроил поножовщину и скрылся. Преступник, скрывшийся с места происшествия, был задержан в Тюмени, в настоящее время он осужден к лишению свободы в колонии сроком на 7,5 лет.