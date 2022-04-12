Вахтовик, устроивший поножовщину в ЯНАО, скрывался в Тюмени

12 апреля 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в новогоднюю ночь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Приуральском районе ЯНАО будут судить вахтовика, который в новогоднюю ночь напал на коллегу. После ЧП мужчина скрылся, позднее его задержали тюменские полицейские, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СКР. «По данным следствия, в новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 г. на 1 января 2022 г. в жилом балке (вагончике — ред.), расположенном на 106-м километре технологической дороги Обская-Бованенково на территории Приуральского района, рабочие распивали спиртное. В ходе застолья между двумя вахтовиками возникла ссора. 24-летний мужчина, улучшив момент, когда потерпевший повернулся к нему спиной, нанес тому не менее 4 ударов ножом в голову и шею», — рассказали в ведомстве. Потерпевший выжил благодаря вмешательству очевидцев. Злоумышленник при этом подался в бега и был объявлен в розыск. После задержания в Тюмени подозреваемый был доставлен в ЯНАО, ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО абориген устроил поножовщину и месяц скрывался в тундре. Он напал на родственника. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

В Приуральском районе ЯНАО будут судить вахтовика, который в новогоднюю ночь напал на коллегу. После ЧП мужчина скрылся, позднее его задержали тюменские полицейские, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СКР. «По данным следствия, в новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 г. на 1 января 2022 г. в жилом балке (вагончике — ред.), расположенном на 106-м километре технологической дороги Обская-Бованенково на территории Приуральского района, рабочие распивали спиртное. В ходе застолья между двумя вахтовиками возникла ссора. 24-летний мужчина, улучшив момент, когда потерпевший повернулся к нему спиной, нанес тому не менее 4 ударов ножом в голову и шею», — рассказали в ведомстве. Потерпевший выжил благодаря вмешательству очевидцев. Злоумышленник при этом подался в бега и был объявлен в розыск. После задержания в Тюмени подозреваемый был доставлен в ЯНАО, ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО абориген устроил поножовщину и месяц скрывался в тундре. Он напал на родственника.