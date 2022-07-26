Экс-канцлер ФРГ приехал в Россию с важной миссией для всей Европы

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, портрет, пмэф-2016, шредер герхард
Супруга Герхарда Шредера раскрыла цель визита в Москву Фото:
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Газовый кризис в Европе

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прилетел в Москву для того, чтобы вести переговоры об энергетической политике. Об этом сообщила жена политика Соен Шредер-Ким.

«Он не в отпуске, в Москве он будет вести переговоры об энергетической политике», — передает слова Шредер-Ким немецкая газета Der Tagesspiegel. По данным издания, основным вопросом переговоров будут поставки газа по газопроводу «Северный поток — 1».

Ранее URA.RU сообщало, что Шредер прилетел в Москву, чтобы вести переговоры по газу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин проведет беседу с экс-канцлером ФРГ.

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прилетел в Москву для того, чтобы вести переговоры об энергетической политике. Об этом сообщила жена политика Соен Шредер-Ким. «Он не в отпуске, в Москве он будет вести переговоры об энергетической политике», — передает слова Шредер-Ким немецкая газета Der Tagesspiegel. По данным издания, основным вопросом переговоров будут поставки газа по газопроводу «Северный поток — 1». Ранее URA.RU сообщало, что Шредер прилетел в Москву, чтобы вести переговоры по газу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин проведет беседу с экс-канцлером ФРГ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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