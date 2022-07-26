Экс-канцлер ФРГ приехал в Россию с важной миссией для всей Европы

Супруга Герхарда Шредера раскрыла цель визита в Москву
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прилетел в Москву для того, чтобы вести переговоры об энергетической политике. Об этом сообщила жена политика Соен Шредер-Ким.
«Он не в отпуске, в Москве он будет вести переговоры об энергетической политике», — передает слова Шредер-Ким немецкая газета Der Tagesspiegel. По данным издания, основным вопросом переговоров будут поставки газа по газопроводу «Северный поток — 1».
Ранее URA.RU сообщало, что Шредер прилетел в Москву, чтобы вести переговоры по газу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин проведет беседу с экс-канцлером ФРГ.
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