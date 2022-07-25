В Курганской области объявили штормовое предупреждение

В Курганской области 26 и 27 июля скорость ветра может достичь 25 метров в секунду. Данная информация размещена на сайте областного МЧС.
«Штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков вечером 26 июля ночью и днем 27 июля в отдельных районах Курганской области ожидаются: очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, гроза, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с», — указано в сообщении.
Сотрудники МЧС попросили местных жители меньше работать на открытом воздухе и на высоте, убрать вещи со двора и балконов, закрыть окна. Также курганцев попросили не парковать автомобили возле деревьев и рекламных конструкций и не укрываться под ними. Местным жителям напомнили, что во время грозы нельзя пользоваться электроприборами и нужно соблюдать правила дорожного движения.
С 27 по 29 июля на юге и юго-западе Курганской области может выпасть до 60 мм осадков, что сравнимо с месячной нормой. В Кургане в эти дни может выпасть 20-30 мм осадков.
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