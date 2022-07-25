25 июля 2022

В Курганской области объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, гроза, пасмурно, тучи, пасмурная погода, дождь, погода, облачно
Скорость ветра может достичь 25 метров в секунду Фото:

В Курганской области 26 и 27 июля скорость ветра может достичь 25 метров в секунду. Данная информация размещена на сайте областного МЧС.

«Штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков вечером 26 июля ночью и днем 27 июля в отдельных районах Курганской области ожидаются: очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, гроза, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с», — указано в сообщении.

Сотрудники МЧС попросили местных жители меньше работать на открытом воздухе и на высоте, убрать вещи со двора и балконов, закрыть окна. Также курганцев попросили не парковать автомобили возле деревьев и рекламных конструкций и не укрываться под ними. Местным жителям напомнили, что во время грозы нельзя пользоваться электроприборами и нужно соблюдать правила дорожного движения.

С 27 по 29 июля на юге и юго-западе Курганской области может выпасть до 60 мм осадков, что сравнимо с месячной нормой. В Кургане в эти дни может выпасть 20-30 мм осадков.

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В Курганской области 26 и 27 июля скорость ветра может достичь 25 метров в секунду. Данная информация размещена на сайте областного МЧС. «Штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков вечером 26 июля ночью и днем 27 июля в отдельных районах Курганской области ожидаются: очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, гроза, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с», — указано в сообщении. Сотрудники МЧС попросили местных жители меньше работать на открытом воздухе и на высоте, убрать вещи со двора и балконов, закрыть окна. Также курганцев попросили не парковать автомобили возле деревьев и рекламных конструкций и не укрываться под ними. Местным жителям напомнили, что во время грозы нельзя пользоваться электроприборами и нужно соблюдать правила дорожного движения. С 27 по 29 июля на юге и юго-западе Курганской области может выпасть до 60 мм осадков, что сравнимо с месячной нормой. В Кургане в эти дни может выпасть 20-30 мм осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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