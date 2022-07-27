Врач Мескина: курение родителей ведет к астме и диабету у детей

27 июля 2022 в 09:09 Размер текста - 17 +

Курение родителей бьет по иммунной системе ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курение родителей пагубно сказывается на здоровье детей, в частности приводит к раздражительности, снижению иммунитета, сахарному диабету, артриту, заболеваниям кишечника и легких. Об этом URA.RU рассказала профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина. «Во-первых, курение влияет на формирование иммунной системы легких. Вообще, у нас почти во всех органах есть иммунные клетки и ребенок находится в периоде формирования иммунитета. Во-вторых, эти факторы могут вызывать слабое, но тем не менее постоянное раздражение. Также в будущем во взрослой жизни курение откликнется болезнями цивилизации: сахарный диабет, заболевания кишечника, артрит. Кроме того, сами заболевания легких могут прогрессировать и ухудшаться, особенно если дети к этому предрасположены, например, аллергики. Бронхиальная астма, а в конечном итоге хроническая обструктивная болезнь легких — это тоже может тянуться из детства, поэтому, конечно, родители должны курить не в том месте, где ребенок находится, а выходить на улицу или на балкон», — сказала Елена Мескина. С ней согласился главный врач, психиатр, нарколог Алексей Казанцев. «У детей курящих родителей проблемы со здоровьем. Бронхо-легочная система поражается. У них может быть бронхиальная астма, постепенно будет формироваться хронически-обструктивный бронхит и так далее. Когда курят в семье прямо в доме, это очень негативно сказывается на молодом организме. Довольно часто дети курильщиков начинают пользоваться сигаретами еще в подростковом возрасте, так как у них был наглядный пример. Они всегда подражают поведению своих родителей», — отметил доктор. Американский президент Линдон Джонсон 27 июля 1965 года подписал закон, который требовал от всех изготовителей сигарет печатать на пачках предупреждение о смертельном вреде курения для здоровья. Это событие стало одним из этапов борьбы человечества с одной из самых распространенных вредных привычек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курение родителей пагубно сказывается на здоровье детей, в частности приводит к раздражительности, снижению иммунитета, сахарному диабету, артриту, заболеваниям кишечника и легких. Об этом URA.RU рассказала профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина. «Во-первых, курение влияет на формирование иммунной системы легких. Вообще, у нас почти во всех органах есть иммунные клетки и ребенок находится в периоде формирования иммунитета. Во-вторых, эти факторы могут вызывать слабое, но тем не менее постоянное раздражение. Также в будущем во взрослой жизни курение откликнется болезнями цивилизации: сахарный диабет, заболевания кишечника, артрит. Кроме того, сами заболевания легких могут прогрессировать и ухудшаться, особенно если дети к этому предрасположены, например, аллергики. Бронхиальная астма, а в конечном итоге хроническая обструктивная болезнь легких — это тоже может тянуться из детства, поэтому, конечно, родители должны курить не в том месте, где ребенок находится, а выходить на улицу или на балкон», — сказала Елена Мескина. С ней согласился главный врач, психиатр, нарколог Алексей Казанцев. «У детей курящих родителей проблемы со здоровьем. Бронхо-легочная система поражается. У них может быть бронхиальная астма, постепенно будет формироваться хронически-обструктивный бронхит и так далее. Когда курят в семье прямо в доме, это очень негативно сказывается на молодом организме. Довольно часто дети курильщиков начинают пользоваться сигаретами еще в подростковом возрасте, так как у них был наглядный пример. Они всегда подражают поведению своих родителей», — отметил доктор. Американский президент Линдон Джонсон 27 июля 1965 года подписал закон, который требовал от всех изготовителей сигарет печатать на пачках предупреждение о смертельном вреде курения для здоровья. Это событие стало одним из этапов борьбы человечества с одной из самых распространенных вредных привычек.