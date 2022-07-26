Хозяину загоревшегося на Тургояке катамарана ограничили свободу

Катамаран перевозил по озеру туристов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Миасский городской суд (Челябинская область) огласил приговор 52-летнему Альберту Гафурову, катамаран которого в августе 2021 года загорелся на озере Тургояк вместе с туристами. Ожоги получили двое взрослых и ребенок. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе суда.

«Гафуров признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Ему установлены ограничения: не выезжать за пределы Миасса, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа», — рассказали в пресс-службе суда.

ЧП с катамараном произошло 6 августа 2021 года. Альберт Гафуров повез на нем группу туристов на остров Веры, расположенный на Тургояке. В середине прогулки на катамаране произошло задымление, а затем взрыв аккумулятора. Ожоги получили двое взрослых и ребенок. Оказалось, что катамаран был самодельный и не имел необходимых разрешений на эксплуатацию. Гафуров признал вину и раскаялся, оказал помощь потерпевшим.