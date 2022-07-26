26 июля 2022

Хозяину загоревшегося на Тургояке катамарана ограничили свободу

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Катамаран перевозил по озеру туристов Фото:

Миасский городской суд (Челябинская область) огласил приговор 52-летнему Альберту Гафурову, катамаран которого в августе 2021 года загорелся на озере Тургояк вместе с туристами. Ожоги получили двое взрослых и ребенок. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе суда.

«Гафуров признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Ему установлены ограничения: не выезжать за пределы Миасса, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа», — рассказали в пресс-службе суда.

ЧП с катамараном произошло 6 августа 2021 года. Альберт Гафуров повез на нем группу туристов на остров Веры, расположенный на Тургояке. В середине прогулки на катамаране произошло задымление, а затем взрыв аккумулятора. Ожоги получили двое взрослых и ребенок. Оказалось, что катамаран был самодельный и не имел необходимых разрешений на эксплуатацию. Гафуров признал вину и раскаялся, оказал помощь потерпевшим.

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Миасский городской суд (Челябинская область) огласил приговор 52-летнему Альберту Гафурову, катамаран которого в августе 2021 года загорелся на озере Тургояк вместе с туристами. Ожоги получили двое взрослых и ребенок. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе суда. «Гафуров признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Ему установлены ограничения: не выезжать за пределы Миасса, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа», — рассказали в пресс-службе суда. ЧП с катамараном произошло 6 августа 2021 года. Альберт Гафуров повез на нем группу туристов на остров Веры, расположенный на Тургояке. В середине прогулки на катамаране произошло задымление, а затем взрыв аккумулятора. Ожоги получили двое взрослых и ребенок. Оказалось, что катамаран был самодельный и не имел необходимых разрешений на эксплуатацию. Гафуров признал вину и раскаялся, оказал помощь потерпевшим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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