Сбежавший паук держит в страхе жительницу ХМАО. «Где-то бродит эта мохнатая мерзкая тварь»

26 июля 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Питомец сбежал от хозяина и теперь бродит по дому Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Урая пожаловалась, что ее держит в страхе экзотический паук соседа. Питомец сбежал от хозяина и теперь бродит где-то по дому. Свою историю женщина рассказала в группе «Подслушано Урай» социальной сети «ВКонтакте». «Откуда у людей такая странная тяга заводить экзотических домашних питомцев? Змеи, пауки, богомолы. Вам спокойно не живется? Сегодня сосед утром стучится и говорит, что у него паук какой-то там сбежал… Просит, если увижу не убивать, а ему позвонить… Я теперь дома находиться боюсь! Где-то бродит эта мохнатая мерзкая тварь, а я ничего сделать не могу! Целый день на нервах из-за этого!», — говорится в публикации. Другие пользователи соцсети посоветовали автору поста использовать дихлофос или более радикальные методы. «Давите, скажите шкаф упал», — прокомментировал запись Ахмед Юсупов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) в одном из домов на улице Героев Самотлора летучая мышь залетела в квартиру. На видео за ней охотился домашний кот.

Жительница Урая пожаловалась, что ее держит в страхе экзотический паук соседа. Питомец сбежал от хозяина и теперь бродит где-то по дому. Свою историю женщина рассказала в группе «Подслушано Урай» социальной сети «ВКонтакте». «Откуда у людей такая странная тяга заводить экзотических домашних питомцев? Змеи, пауки, богомолы. Вам спокойно не живется? Сегодня сосед утром стучится и говорит, что у него паук какой-то там сбежал… Просит, если увижу не убивать, а ему позвонить… Я теперь дома находиться боюсь! Где-то бродит эта мохнатая мерзкая тварь, а я ничего сделать не могу! Целый день на нервах из-за этого!», — говорится в публикации. Другие пользователи соцсети посоветовали автору поста использовать дихлофос или более радикальные методы. «Давите, скажите шкаф упал», — прокомментировал запись Ахмед Юсупов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) в одном из домов на улице Героев Самотлора летучая мышь залетела в квартиру. На видео за ней охотился домашний кот.