Свердловчане готовы за 5 тысяч изваляться в грязи ради магнитика

27 июля 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

В забеге есть четыре стартовых пакета, за которые можно заплатить от 1290 до 4990 рублей Александр Мамаев © URA.RU Жителей Свердловской области приглашают проверить себя на прочность и физическую выносливость за пять тысяч рублей. В обмен им дадут магнит, футболку, медаль и нарисуют аквагрим. 3 сентября в Екатеринбурге пройдет экстремальный забег «Стальной характер». Информация о тарифах и условиях участия опубликована в официальной группе мероприятия во "ВКонтакте". "Не бойся испачкать лицо в грязи! На "Стальном" ее будет много! Грязевые препятствия вызывают самые искренние эмоции у участников забега", - говорится в посте организаторов. Сейчас окунуться в грязь и преодолеть страх высоты уже готовы 540 человек. Свердловчанам предлагают пройти четыре трассы протяженность в три, пять, семь и девять километров. Участвовать можно как соло, так и с командой. Однако придется заплатить за забег согласно четырем разных тарифам с учетом километража. Самый дешевый тариф – ECONOM, он стоит 1290 рублей, в обмен участник получает возможность пройти трассу, медаль финишера, электронный сертификат участника, питьевой режим на трассе и контрольный бумажный браслет. Самый дорогой тариф SUPER PREMIUM за 4990 рублей. Покупая этот пакет, участник сможет получить энергетик, силиконовый браслет, магнит, аквагрим, наклейку, место для хранения вещей, бумажный пакет, страховку, перчатки, фирменную футболку и многое другое. Скрин: steelcharacter.ru Ранее в Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» прошло похожее мероприятие под названием "Гонка героев". В нем приняла участие дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения протестировала «Гонку героев» в Екатеринбурге. «Гонка героев» является проектом команды «Лиги героев», которая была создана Ксенией Шойгу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Свердловской области приглашают проверить себя на прочность и физическую выносливость за пять тысяч рублей. В обмен им дадут магнит, футболку, медаль и нарисуют аквагрим. 3 сентября в Екатеринбурге пройдет экстремальный забег «Стальной характер». Информация о тарифах и условиях участия опубликована в официальной группе мероприятия во "ВКонтакте". "Не бойся испачкать лицо в грязи! На "Стальном" ее будет много! Грязевые препятствия вызывают самые искренние эмоции у участников забега", - говорится в посте организаторов. Сейчас окунуться в грязь и преодолеть страх высоты уже готовы 540 человек. Свердловчанам предлагают пройти четыре трассы протяженность в три, пять, семь и девять километров. Участвовать можно как соло, так и с командой. Однако придется заплатить за забег согласно четырем разных тарифам с учетом километража. Самый дешевый тариф – ECONOM, он стоит 1290 рублей, в обмен участник получает возможность пройти трассу, медаль финишера, электронный сертификат участника, питьевой режим на трассе и контрольный бумажный браслет. Самый дорогой тариф SUPER PREMIUM за 4990 рублей. Покупая этот пакет, участник сможет получить энергетик, силиконовый браслет, магнит, аквагрим, наклейку, место для хранения вещей, бумажный пакет, страховку, перчатки, фирменную футболку и многое другое. Ранее в Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» прошло похожее мероприятие под названием "Гонка героев". В нем приняла участие дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения протестировала «Гонку героев» в Екатеринбурге. «Гонка героев» является проектом команды «Лиги героев», которая была создана Ксенией Шойгу.