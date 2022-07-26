Вице-премьер оценила реформу курганских чиновников

Вице-премьеру Виктории Абрамченко рассказали о мусорной реформе в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

По мнению заместителя председателя Правительства России Виктории Абрамченко, власти Курганской области проводят мусорную реформу на высоком уровне. Об этом 26 июля сообщили представители областного правительства.

«Заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко высоко оценила качество проводимой в Курганской области работы по реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. <…> Успехи Курганской области в работе по совершенствованию системы обращения с ТКО отметил и полпред Владимир Якушев», — указано на сайте областного правительства.

Своим мнением чиновники поделились на совещании полномочного представителя президента России Владимира Якушева с главами регионов. На нем губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал Абрамченко, что в регионе к 2024 году планируют создать мусоросортировочный комплекс. По мнению губернатора, этот комплекс поможет обеспечить 100-процентную сортировку отходов и в два раза снизить объем отходов, которые направляют на захоронение.

О планах построить этот комплекс стало известно в начале июня. Его мощность составит 160 тысяч тонн в год, а при утилизации — более 48 тысяч тонн в год. Сейчас власти занимаются поиском инвестора.