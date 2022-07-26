Врач Лесков назвал опасность попадания воды в уши при купании

27 июля 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

В прудах и речках концентрация микроорганизмов намного выше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При попадании воды в ухо из речки или водоема, у человека может начаться воспаление кожи слухового прохода — наружный отит. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков. «Поскольку у нас сейчас ограничены варианты поездки на море, большинство людей купается в прудах, речках. В средней полосе России речки застойные. Водится там всякого рода шушера, которая вместе с водой попадает в уши. Чаще всего, этой шушерой является кишечная палочка, которая может организовать серьезное воспаление кожи слухового прохода. Лор-врачи называют это наружным отитом», — сказал Иван Лесков. Как отметил отоларинголог, с подобными инфекциями чаще всего можно столкнуться именно в речках и водоемах, а не в море. «В море тоже такое может произойти, но случается реже. Все зависит от силы течения. В прудах и речках концентрация микроорганизмов намного выше», — уточнил он. Врач посоветовал не медлить с лечением воспаления, иначе инфекция начнет распространятся дальше. «Это по-настоящему больно. Если наружный отит не лечить, то инфекция будет потихонечку развиваться, перейдет сначала на надхрящницу, потом на хрящ и дальше уже будет очень печально. При всем том, что наружный отит настолько неприятен, он очень быстро и легко поддается лечению. Очень часто с ним удается справится при помощи капель, содержащих антибиотики», — отметил специалист.

При попадании воды в ухо из речки или водоема, у человека может начаться воспаление кожи слухового прохода — наружный отит. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков. «Поскольку у нас сейчас ограничены варианты поездки на море, большинство людей купается в прудах, речках. В средней полосе России речки застойные. Водится там всякого рода шушера, которая вместе с водой попадает в уши. Чаще всего, этой шушерой является кишечная палочка, которая может организовать серьезное воспаление кожи слухового прохода. Лор-врачи называют это наружным отитом», — сказал Иван Лесков. Как отметил отоларинголог, с подобными инфекциями чаще всего можно столкнуться именно в речках и водоемах, а не в море. «В море тоже такое может произойти, но случается реже. Все зависит от силы течения. В прудах и речках концентрация микроорганизмов намного выше», — уточнил он. Врач посоветовал не медлить с лечением воспаления, иначе инфекция начнет распространятся дальше. «Это по-настоящему больно. Если наружный отит не лечить, то инфекция будет потихонечку развиваться, перейдет сначала на надхрящницу, потом на хрящ и дальше уже будет очень печально. При всем том, что наружный отит настолько неприятен, он очень быстро и легко поддается лечению. Очень часто с ним удается справится при помощи капель, содержащих антибиотики», — отметил специалист.