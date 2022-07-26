Politico: Зеленский хочет вернуть территории за три-шесть недель

26 июля 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

Зеленский обратился к конгрессу США с срочным посланием Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна должна вернуть свои территории в течение трех-шести недель. Об этом рассказал изданию Politico глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит, ссылаясь на срочное послание украинского лидера. «Украинские официальные лица заявили, что хотят заключить мирное соглашение с русскими, но сначала они должны вернуть себе земли, особенно на юге. <…> Следующие три-шесть недель имеют решающее значение», — сказал Смит, передав основное сообщение, которое он услышал от Зеленского. 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина началась специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявлял, что России не оставили другого выбора. В Минобороны РФ сообщали, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В Кремле отметили, что судьбы этих регионов решат местные жители, пишет «Дни.ру». Власти Херсона и Запорожья заявляют, что референдум о вхождении в состав России может состояться в сентябре, сообщает агентство Nation News.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна должна вернуть свои территории в течение трех-шести недель. Об этом рассказал изданию Politico глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит, ссылаясь на срочное послание украинского лидера. «Украинские официальные лица заявили, что хотят заключить мирное соглашение с русскими, но сначала они должны вернуть себе земли, особенно на юге. <…> Следующие три-шесть недель имеют решающее значение», — сказал Смит, передав основное сообщение, которое он услышал от Зеленского. 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина началась специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявлял, что России не оставили другого выбора. В Минобороны РФ сообщали, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В Кремле отметили, что судьбы этих регионов решат местные жители, пишет «Дни.ру». Власти Херсона и Запорожья заявляют, что референдум о вхождении в состав России может состояться в сентябре, сообщает агентство Nation News.