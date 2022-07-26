В ХМАО увеличился объем добычи нефти

В Ханты-Мансийском автономном округе за первое полугодие 2022 года добыли нефти на 5,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом рассказали в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.
«В первом полугодии 2022 года действующие в ХМАО нефтедобывающие предприятия добыли 109,7 миллионов тонн нефти. Это на 5,5 миллионов тонн (5,3%) больше, чем за аналогичный период 2021 года», — сообщили ТАСС в департаменте.
В округе добывают 42% нефти в стране. Рост связан с постепенным снятием ограничений на добычу по действующему с 2020 года соглашению ОПЕК+, уточнили в окружном департаменте.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на церемонии объявления лауреатов международной премии «Глобальная энергия» рассказала, на сколько хватит запасов нефти в регионе. Ее хватит на 20-40 лет.
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