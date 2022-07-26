Президент Путин посмертно наградил уроженца Пермского края

Путин посмертно наградил уроженца Прикамья, руководившего тульским оборонным предприятием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Родившийся в пермском городе Губаха заместитель гендиректора холдинга «Высокоточные комплексы» Дмитрий Коноплев был удостоен награды от президента страны Владимира Путина после своей скоропостижной кончины. Информация появилась на сайте правовой информации.

«Наградить орденом Александра Невского Коноплева Дмитрия Владимировича <…> (посмертно)», — гласит текст документа, подписанный Путиным 25 июля. Таким образом были отмечены большие заслуги в обороноспособности страны бывшего топ-менеджера предприятия.

Дмитрий Коноплев родился в Губахе в 1976 году. Спустя несколько лет после окончания Московского физико-технического института он пришел работать на тульское оборонное предприятие «Конструкторское бюро приборостроения», которым руководил до момента своей внезапной смерти 22 июля текущего года. Руководитель тульского КБП скончался в возрасте 45 лет. Орден Александра Невского обычно вручают государственным служащим, добившимся особых личных заслуг перед Отечеством в различных сферах.