Постпредство: ЕС не собирается лишать россиян виз 27 июля 2022 в 08:45 Размер текста - 17 + Россиянам продолжат выдавать шенгенские визы Фото: Анна Майорова © URA.RU Евросоюз не собирается отменять выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом заявили в постоянном представительстве ЕС в Москве. «На уровне Евросоюза не принималось решений об отмене выдачи шенгенских виз рядовым россиянам. Об этом заявил источник в постпредстве ЕС в Москве», — пишет РИА «Новости». Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал оставить россиян без шенгенских виз. В МИД РФ заявили, что это Евросоюз, вероятно, может пойти на такой шаг. В Кремле заявили, что отмена шенгенов для россиян повлечет за собой ответные действия со стороны Москвы. Евросоюз не собирается отменять выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом заявили в постоянном представительстве ЕС в Москве. «На уровне Евросоюза не принималось решений об отмене выдачи шенгенских виз рядовым россиянам. Об этом заявил источник в постпредстве ЕС в Москве», — пишет РИА «Новости». Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал оставить россиян без шенгенских виз. В МИД РФ заявили, что это Евросоюз, вероятно, может пойти на такой шаг. В Кремле заявили, что отмена шенгенов для россиян повлечет за собой ответные действия со стороны Москвы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям