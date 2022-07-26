Постпредство: ЕС не собирается лишать россиян виз

Россиянам продолжат выдавать шенгенские визы
Евросоюз не собирается отменять выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом заявили в постоянном представительстве ЕС в Москве.
«На уровне Евросоюза не принималось решений об отмене выдачи шенгенских виз рядовым россиянам. Об этом заявил источник в постпредстве ЕС в Москве», — пишет РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал оставить россиян без шенгенских виз. В МИД РФ заявили, что это Евросоюз, вероятно, может пойти на такой шаг. В Кремле заявили, что отмена шенгенов для россиян повлечет за собой ответные действия со стороны Москвы.
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