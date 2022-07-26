У «путинской» школы в Екатеринбурге загорелись автомобили

27 июля 2022 в 09:43 Размер текста - 17 +

На место тушения пожара выехали восемь спасателей Екатерина Сычкова © URA.RU Недалеко от школы №25, которую называют "путинской", в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга сгорели три припаркованных автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «03:18 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Цветоносная», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Школа, которую называют «путинской», расположена на улице Цветоносной, 2. На парковке один автомобиль полностью сгорел, а еще у двух опален кузов и прожжен салон. На место выезжали восемь спасателей на двух специальных машинах. Огонь удалось остановить за три минуты, но автомобиль оказался поврежден слишком сильно. Школу №25 называют «путинской», поскольку именно президент России Владимир Путин высказал идею о строительстве в одном здании одновременно школы и детского сада. По такому принципу и возведена школа в Мичуринском. Ранее сообщалось о пожаре в детском саду Екатеринбурга. Очевидцы увидели дым и вызвали пожарных. На место выезжали две спецмашины.

Недалеко от школы №25, которую называют "путинской", в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга сгорели три припаркованных автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «03:18 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Цветоносная», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Школа, которую называют «путинской», расположена на улице Цветоносной, 2. На парковке один автомобиль полностью сгорел, а еще у двух опален кузов и прожжен салон. На место выезжали восемь спасателей на двух специальных машинах. Огонь удалось остановить за три минуты, но автомобиль оказался поврежден слишком сильно. Школу №25 называют «путинской», поскольку именно президент России Владимир Путин высказал идею о строительстве в одном здании одновременно школы и детского сада. По такому принципу и возведена школа в Мичуринском. Ранее сообщалось о пожаре в детском саду Екатеринбурга. Очевидцы увидели дым и вызвали пожарных. На место выезжали две спецмашины.