26 июля 2022

У «путинской» школы в Екатеринбурге загорелись автомобили

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На место тушения пожара выехали восемь спасателей

Недалеко от школы №25, которую называют "путинской", в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга сгорели три припаркованных автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«03:18 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Цветоносная», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Школа, которую называют «путинской», расположена на улице Цветоносной, 2. На парковке один автомобиль полностью сгорел, а еще у двух опален кузов и прожжен салон.

На место выезжали восемь спасателей на двух специальных машинах. Огонь удалось остановить за три минуты, но автомобиль оказался поврежден слишком сильно.

Школу №25 называют «путинской», поскольку именно президент России Владимир Путин высказал идею о строительстве в одном здании одновременно школы и детского сада. По такому принципу и возведена школа в Мичуринском.

Ранее сообщалось о пожаре в детском саду Екатеринбурга. Очевидцы увидели дым и вызвали пожарных. На место выезжали две спецмашины.

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Недалеко от школы №25, которую называют "путинской", в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга сгорели три припаркованных автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «03:18 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Цветоносная», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Школа, которую называют «путинской», расположена на улице Цветоносной, 2. На парковке один автомобиль полностью сгорел, а еще у двух опален кузов и прожжен салон. На место выезжали восемь спасателей на двух специальных машинах. Огонь удалось остановить за три минуты, но автомобиль оказался поврежден слишком сильно. Школу №25 называют «путинской», поскольку именно президент России Владимир Путин высказал идею о строительстве в одном здании одновременно школы и детского сада. По такому принципу и возведена школа в Мичуринском. Ранее сообщалось о пожаре в детском саду Екатеринбурга. Очевидцы увидели дым и вызвали пожарных. На место выезжали две спецмашины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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