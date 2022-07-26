В интернете незаконно продавали косуленка из челябинского леса

Изъятого детеныша передали в экологический фонд «Спаси меня» для дальнейшей реабилитации (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Уйском районе сотрудники минэкологии Челябинской области изъяли у местных жителей косуленка, пойманного незаконным путем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, детеныша выставили на продажу на одном из популярных интернет-сервисов.

«В одном из популярных интернет-сервисов для размещения объявлений появилось предложение о продаже „ручного“ косуленка стоимостью 35 тыс. рублей. Об этом стало известно челябинскому зоозащитнику, руководителю фонда „Спаси меня“ Карену Даллакяну, который передал информацию в министерство экологии области», — заявили URA.RU в пресс-службе министерства.

Специалисты минэкологии изъяли детеныша у жителей села Ларино Уйского района, которые утверждали, что обнаружили косуленка на окраине деревни и спасли его от нападения собак. Однако при внешнем осмотре у животного не было никаких повреждений. Косуленок передан в фонд зоозащиты «Спаси меня» для реабилитации и дальнейшего возвращения животного в естественную среду обитания.

Жителей Уйского района, изъявших косуленка из природы незаконным путем, ждет штраф. Министерство экологии призывает граждан не подходить, не дотрагиваться и не забирать найденных в лесу детенышей диких животных. Самка косули кормит детеныша и специально оставляет его в укромном месте, отводя от него хищников.

Незаконное изъятие объектов животного мира является административным правонарушением и влечет наложение штрафа до 4,5 тыс. рублей. В случае, если данные действия привели к гибели животного, виновному в судебном порядке предъявляется иск на возмещение нанесенного ущерба, который, в случае с косулей, составляет от 120 до 200 тыс. рублей.