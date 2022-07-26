В Нижневартовске пропал рыбак, спасая тонущих детей

В Нижневартовске (ХМАО) на протоке Рязанка при спасении утопающих детей без вести пропал мужчина. Об этом URA.RU сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.
«Двое мужчин стояли на берегу Рязанки, рыбачили. Прибежали дети с поселка Дивного, попрыгали в воду, и их начало относить от берега течением. Дети попросили о помощи, и мужчины поплыли их спасать. Сначала вытащили мальчика, а потом девочку. После того, как девочка оказалась на берегу, один из рыбаков не заметил, что пропал его товарищ», — сообщили в ведомстве. Пропавший мужчина 1991 года рождения. Его поиски продолжаются.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО спасли утонувшего малыша. Его вовремя достали из воды, и прибывшие медики сумели его реанимировать.
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