В Нижневартовске пропал рыбак, спасая тонущих детей

27 июля 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал доставая из воды двух детей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на протоке Рязанка при спасении утопающих детей без вести пропал мужчина. Об этом URA.RU сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре. «Двое мужчин стояли на берегу Рязанки, рыбачили. Прибежали дети с поселка Дивного, попрыгали в воду, и их начало относить от берега течением. Дети попросили о помощи, и мужчины поплыли их спасать. Сначала вытащили мальчика, а потом девочку. После того, как девочка оказалась на берегу, один из рыбаков не заметил, что пропал его товарищ», — сообщили в ведомстве. Пропавший мужчина 1991 года рождения. Его поиски продолжаются. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО спасли утонувшего малыша. Его вовремя достали из воды, и прибывшие медики сумели его реанимировать.

В Нижневартовске (ХМАО) на протоке Рязанка при спасении утопающих детей без вести пропал мужчина. Об этом URA.RU сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре. «Двое мужчин стояли на берегу Рязанки, рыбачили. Прибежали дети с поселка Дивного, попрыгали в воду, и их начало относить от берега течением. Дети попросили о помощи, и мужчины поплыли их спасать. Сначала вытащили мальчика, а потом девочку. После того, как девочка оказалась на берегу, один из рыбаков не заметил, что пропал его товарищ», — сообщили в ведомстве. Пропавший мужчина 1991 года рождения. Его поиски продолжаются. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО спасли утонувшего малыша. Его вовремя достали из воды, и прибывшие медики сумели его реанимировать.