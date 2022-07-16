16 июля 2022
15 июля 2022

В поселке ХМАО спасли утонувшего малыша

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Тюмень, велосипеды, лето, озеро, водоем
Захлебнувшегося при купании мальчика спасли в ХМАО Фото:

В поселке Салым Нефтеюганского района медицинские работники вернули к жизни захлебнувшегося ребенка 2017 года рождения. Об этом корреспонденту URA.RU рассазали в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«16 июля 2022 г. в 18:40 поступило сообщение, о том, что в с. п. Салым Нефтеюганского района на озере Сырковый сор, в результате родительского недосмотра утонул ребенок 2017 г. р. Прибывшие медики на место происшествия провели успешную реанимацию мальчика», — рассказали в пресс-службе.

Ребенка вовремя достали из воды. Спасатели сразу же приступили к оказанию первой помощи, вскоре к реанимационным мероприятиям приступили медицинские работники. Мальчик был спасен и доставлен в больницу.

Ранее URA.RU рассказало о гибели на воде нескольких детей. Мэр Урая запретил жителям отдых на необорудованных пляжах.

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В поселке Салым Нефтеюганского района медицинские работники вернули к жизни захлебнувшегося ребенка 2017 года рождения. Об этом корреспонденту URA.RU рассазали в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО. «16 июля 2022 г. в 18:40 поступило сообщение, о том, что в с. п. Салым Нефтеюганского района на озере Сырковый сор, в результате родительского недосмотра утонул ребенок 2017 г. р. Прибывшие медики на место происшествия провели успешную реанимацию мальчика», — рассказали в пресс-службе. Ребенка вовремя достали из воды. Спасатели сразу же приступили к оказанию первой помощи, вскоре к реанимационным мероприятиям приступили медицинские работники. Мальчик был спасен и доставлен в больницу. Ранее URA.RU рассказало о гибели на воде нескольких детей. Мэр Урая запретил жителям отдых на необорудованных пляжах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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