В поселке ХМАО спасли утонувшего малыша

Захлебнувшегося при купании мальчика спасли в ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В поселке Салым Нефтеюганского района медицинские работники вернули к жизни захлебнувшегося ребенка 2017 года рождения. Об этом корреспонденту URA.RU рассазали в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«16 июля 2022 г. в 18:40 поступило сообщение, о том, что в с. п. Салым Нефтеюганского района на озере Сырковый сор, в результате родительского недосмотра утонул ребенок 2017 г. р. Прибывшие медики на место происшествия провели успешную реанимацию мальчика», — рассказали в пресс-службе.

Ребенка вовремя достали из воды. Спасатели сразу же приступили к оказанию первой помощи, вскоре к реанимационным мероприятиям приступили медицинские работники. Мальчик был спасен и доставлен в больницу.

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