Педофил, развращавший детей из ЯНАО, отправлен в колонию

53-летний развратник подыскивал для интим-переписок детей в возрасте 10-15 лет Анна Майорова © URA.RU

Педофила, жертвами которого стали 19 детей из разных регионов России, осудили к 8,5 годам лишения свободы. Как сообщили представители СКР по ЯНАО, 53-летний гражданин вел в интернете переписки интимного характера с несовершеннолетними.

“Потерпевшими по уголовному делу признаны 19 детей из различных регионов Российской Федерации… В 2017 и 2019 годах судами в отношении мужчины были вынесены обвинительные приговоры за совершение аналогичных преступлений в отношении детей”, — говорится в сообщении окружного управления следкома. Уточняется, что преступник на протяжении нескольких лет действовал из разных регионов России, в том числе — из Нового Уренгоя.

По информации пресс-службы, вступая в переписки, преступник направлял своим жертвам фотографии, видеозаписи и сообщения откровенно сексуального характера и вел с детьми циничные беседы на интимные темы. Решением суда виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Раннее URA.RU сообщало, что этот же педофил, находясь на территории РФ, в том числе на территории города Новый Уренгой, подыскивал в интернете детей в возрасте 10-15 лет и заводил переписки на сексуальные темы. Известно, что это не первое преступление, совершенное мужчиной — ранее суд приговорил мужчину к лишению свободы за аналогичное правонарушение.